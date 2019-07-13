vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июля 2019, 02:27

Published 13 июля 2019, 02:27

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Экс-глава Уссурийска выплатил администрации города миллионный ущерб — источник

Экс-глава Уссурийска выплатил администрации города миллионный ущерб — источник

13 июля 2019, 02:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Стало известно, кто выплатил миллионный ущерб администрации Уссурийского городского округа. Денежные средства «потерял» Сергей Рудица, который до 2014 года находился в должности главы города. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным ТАСС, источник в администрации рассказал о том, кто выплатил мэрии ущерб в размере 30 миллионов рублей. Оказалось, что это сделал бывший глава Уссурийского городского округа Сергей Рудица. Стоит отметить, что в 2018 году было прекрашено уголовное дело в отношении бывшего чивновника за истечением срока давности. И только в 2019 году он выплатил ущерб.

Напомним, судебные приставы возбудили административное производство о взыскании материального ущерба в размере 30 миллионов рублей. Об этом корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по региону. Должник выплатил ущерб только после того, как ему запретили выезжать за пределы РФ, и попросили предоставить имущество для ареста.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Сергей Рудица находился в должности главы Уссурийского городского округа до 2014 года. В дальнейшем он покинул свой пост по собственному желанию. В этот же момент в отношении него было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, от действий бывшего чиновника бюджет округа потерял около 30 миллионов рублей.

#Новости#Общество#Владивосток#Ущерб
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика