Экс-глава Уссурийска выплатил администрации города миллионный ущерб — источник

Posted 13 июля 2019, 02:27
Published 13 июля 2019, 02:27
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
По данным ТАСС, источник в администрации рассказал о том, кто выплатил мэрии ущерб в размере 30 миллионов рублей. Оказалось, что это сделал бывший глава Уссурийского городского округа Сергей Рудица. Стоит отметить, что в 2018 году было прекрашено уголовное дело в отношении бывшего чивновника за истечением срока давности. И только в 2019 году он выплатил ущерб.
Напомним, судебные приставы возбудили административное производство о взыскании материального ущерба в размере 30 миллионов рублей. Об этом корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по региону. Должник выплатил ущерб только после того, как ему запретили выезжать за пределы РФ, и попросили предоставить имущество для ареста.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Сергей Рудица находился в должности главы Уссурийского городского округа до 2014 года. В дальнейшем он покинул свой пост по собственному желанию. В этот же момент в отношении него было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, от действий бывшего чиновника бюджет округа потерял около 30 миллионов рублей.