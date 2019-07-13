Экс-глава Уссурийска выплатил администрации города миллионный ущерб — источник

По данным ТАСС, источник в администрации рассказал о том, кто выплатил мэрии ущерб в размере 30 миллионов рублей. Оказалось, что это сделал бывший глава Уссурийского городского округа Сергей Рудица. Стоит отметить, что в 2018 году было прекрашено уголовное дело в отношении бывшего чивновника за истечением срока давности. И только в 2019 году он выплатил ущерб.