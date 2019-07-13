На популярном приморском пляже избили сотрудников ГИБДД — соцсети

Posted 13 июля 2019, 07:13
Published 13 июля 2019, 07:13
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Приморцы, которые стали очевидцами произошедшего, распространили информацию в соцсетях. Они пояснили, что на популярном месте отдыха в районе бухты Лазурная якобы произошла драка, участие в которой якобы приняли сотрудники ГИБДД, которые в этот момент якобы находились на отдыхе вместе со своими семьями. По их версии, представители ведомства отдыхали, а их дети якобы пошли играть с мячом. Это якобы не понравилось сотрудникам одного из кафе, которые, по словам очевидцев, подошли к сотрудникам ГИБДД и выразили свои недовольство.
После этого начался конфликт, который якобы в дальнейшем перерос в драку. При этом, по словам пользователей соцсетей, сотрудники кафе имели при себе ножи, биты и камни. Один из них якобы ножом ранил сотрудника ГИБДД. В числе пострадавших оказались и другие представители ведомства.
Доподлинно неизвестно, действительно ли такая ситуация произошла на территории популярного места отдыха в Приморье. Официального комментария от УМВД России по Приморью не поступало.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в районе Тихой во Владивостоке произошла перестрелка. Участники, которые были причастны к этому, задержаны. Один из них уже ранее был судим.