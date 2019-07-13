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Posted 13 июля 2019, 07:13

Published 13 июля 2019, 07:13

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

На популярном приморском пляже избили сотрудников ГИБДД — соцсети

На популярном приморском пляже избили сотрудников ГИБДД — соцсети

13 июля 2019, 07:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
ГИБДД
Очевидцы в соцсетях рассказали о том, что в районе бухты Лазурная якобы избили представителей ГИБДД, которые в тот момент находились не на службе, а отдыхали вместе со своими семьями. Один из представителей ведомства якобы был ранен ножом. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморцы, которые стали очевидцами произошедшего, распространили информацию в соцсетях. Они пояснили, что на популярном месте отдыха в районе бухты Лазурная якобы произошла драка, участие в которой якобы приняли сотрудники ГИБДД, которые в этот момент якобы находились на отдыхе вместе со своими семьями. По их версии, представители ведомства отдыхали, а их дети якобы пошли играть с мячом. Это якобы не понравилось сотрудникам одного из кафе, которые, по словам очевидцев, подошли к сотрудникам ГИБДД и выразили свои недовольство.

После этого начался конфликт, который якобы в дальнейшем перерос в драку. При этом, по словам пользователей соцсетей, сотрудники кафе имели при себе ножи, биты и камни. Один из них якобы ножом ранил сотрудника ГИБДД. В числе пострадавших оказались и другие представители ведомства.

Доподлинно неизвестно, действительно ли такая ситуация произошла на территории популярного места отдыха в Приморье. Официального комментария от УМВД России по Приморью не поступало.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в районе Тихой во Владивостоке произошла перестрелка. Участники, которые были причастны к этому, задержаны. Один из них уже ранее был судим.

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#Новости#ГИБДД#Владивосток
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