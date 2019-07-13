На популярном приморском пляже избили сотрудников ГИБДД — соцсети

Приморцы, которые стали очевидцами произошедшего, распространили информацию в соцсетях. Они пояснили, что на популярном месте отдыха в районе бухты Лазурная якобы произошла драка, участие в которой якобы приняли сотрудники ГИБДД, которые в этот момент якобы находились на отдыхе вместе со своими семьями. По их версии, представители ведомства отдыхали, а их дети якобы пошли играть с мячом. Это якобы не понравилось сотрудникам одного из кафе, которые, по словам очевидцев, подошли к сотрудникам ГИБДД и выразили свои недовольство.