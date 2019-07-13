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Posted 13 июля 2019, 03:56

Published 13 июля 2019, 03:56

Modified 17 сентября 2022, 12:52

Updated 17 сентября 2022, 12:52

В Приморье катер сел на мель

13 июля 2019, 03:56
В районе бухты Житкова сел на мель катер. Более 10 человек спасателям удалось эвакуировать, двое от эвакуации отказались. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, ранним утром в субботу, 13 июля, к спасателям обратились пассажиры, которые в этот момент находились на катере в районе бухты Житкова. Плавательное средство началось уходить на дно. Через час спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали 13 человек. Двое от эвакуации отказались.

Позже представители ведомства пояснили, что катер получил пробоину корпуса и сел на мель. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 12-метровый катер сел на мель в проливе Босфор Восточный во Владивостоке. Экипаж, впервые находящийся в этом квадрате акватории, попросту не заметил предупреждающие знаки. За невнимательность отдыхающие поплатились порчей имущества.

Повредив винто-рулевую группу деталей, катер начал дрейфовать, одновременно заполняясь водой. Людей с тонущего судна пришлось спасать очевидцам. Теперь хозяин затонувшего судна решает вопрос с буксировкой.

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#Новости#Общество#Владивосток#Катер
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