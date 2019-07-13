В Приморье катер сел на мель

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, ранним утром в субботу, 13 июля, к спасателям обратились пассажиры, которые в этот момент находились на катере в районе бухты Житкова. Плавательное средство началось уходить на дно. Через час спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали 13 человек. Двое от эвакуации отказались.