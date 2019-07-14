В Приморье воры украли со склада пиротехнику

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье кассир обокрала банк, в котором работала, на сумму 28 миллионов рублей. В течение месяца гражданка не докладывала в банкомат часть денег. За это ей грозит до шести лет тюрьмы.