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Posted 14 июля 2019, 04:00

Published 14 июля 2019, 04:00

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В Приморье воры украли со склада пиротехнику

В Приморье воры украли со склада пиротехнику

14 июля 2019, 04:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Приморье, несколько человек проникли на территорию склада и похитили оттуда пиротехнические средства и ценности, сообщает РИА «Восток-Медиа». Воров задержали неподалёку от места преступления.

В дежурную часть отдела полиции города Дальнегорска поступило сообщение местного жителя о том, что неизвестные проникли на территорию складского помещения на Проспекте 50-летия Октября. Информация о преступлении была передана наружным нарядам, несущим службу по охране общественного порядка.

В районе дома № 26 по Проспекту 50-летия Октября нарядом патрульно-постовой службы по подозрению в совершении преступления были задержаны четверо граждан. Подозреваемые доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где дали признательные показания.

Следственным подразделением полицейского отдела МВД России «Дальнегорский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье кассир обокрала банк, в котором работала, на сумму 28 миллионов рублей. В течение месяца гражданка не докладывала в банкомат часть денег. За это ей грозит до шести лет тюрьмы.

Как рассказали корреспонденту агентства в прокуратуре Приморья, по версии следствия преступление совершила сотрудница учреждения, которая проработала в одном из крупнейших российских банков порядка 10 лет в должности старшего кассира.

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