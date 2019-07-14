В Приморье воры украли со склада пиротехнику

Posted 14 июля 2019, 04:00
Published 14 июля 2019, 04:00
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В дежурную часть отдела полиции города Дальнегорска поступило сообщение местного жителя о том, что неизвестные проникли на территорию складского помещения на Проспекте 50-летия Октября. Информация о преступлении была передана наружным нарядам, несущим службу по охране общественного порядка.
В районе дома № 26 по Проспекту 50-летия Октября нарядом патрульно-постовой службы по подозрению в совершении преступления были задержаны четверо граждан. Подозреваемые доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где дали признательные показания.
Следственным подразделением полицейского отдела МВД России «Дальнегорский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье кассир обокрала банк, в котором работала, на сумму 28 миллионов рублей. В течение месяца гражданка не докладывала в банкомат часть денег. За это ей грозит до шести лет тюрьмы.
Как рассказали корреспонденту агентства в прокуратуре Приморья, по версии следствия преступление совершила сотрудница учреждения, которая проработала в одном из крупнейших российских банков порядка 10 лет в должности старшего кассира.