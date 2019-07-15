Характерное лето: когда в Приморье потеплеет до +30 градусов и выше

Как корреспонденту агентства рассказали в «Примпогоде», в первой половине наступившей недели есть вероятность выпадения дождя. Ночной температурный фон при этом составит +12… +18 градусов. Днём будет значительно теплее — до 23-28 градусов выше нуля в континентальных районах и около 15-21 градуса в прибрежных зонах. При этом на побережье возможен туман и морось.