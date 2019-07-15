Характерное лето: когда в Приморье потеплеет до +30 градусов и выше

Posted 15 июля 2019, 07:23
Published 15 июля 2019, 07:23
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Как корреспонденту агентства рассказали в «Примпогоде», в первой половине наступившей недели есть вероятность выпадения дождя. Ночной температурный фон при этом составит +12… +18 градусов. Днём будет значительно теплее — до 23-28 градусов выше нуля в континентальных районах и около 15-21 градуса в прибрежных зонах. При этом на побережье возможен туман и морось.
К среде количество осадков может увеличиться из-за подхода атмосферных фронтов. По западной периферии гребня тихоокеанского антициклона на край будет поступать влажная тёплая воздушная масса, поэтому температурный фон, не смотря на дожди, существенно не изменится.
К пятнице, 19 июля, осадки начнут прекращаться, а температурный фон ощутимо увеличиваться.
«Воздух хорошо прогреется, максимальные температуры составят +21…+29 градусов, включая побережье, в некоторых районах +30 градусов и выше», — уточнили синоптики.
В дальневосточной столице облачная погода с туманом и моросью будет наблюдаться в первой половине семидневки. При этом столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов. Во второй половине недели будет ясно, и температурный фон начнёт повышаться.