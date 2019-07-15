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Posted 15 июля 2019, 07:23

Published 15 июля 2019, 07:23

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Характерное лето: когда в Приморье потеплеет до +30 градусов и выше

15 июля 2019, 07:23
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Погода
К концу рабочей недели в Приморском крае потеплеет до +30 градусов. По наблюдениям синоптиков, погода, установившаяся в регионе, вполне соответствует текущему времени года, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в «Примпогоде», в первой половине наступившей недели есть вероятность выпадения дождя. Ночной температурный фон при этом составит +12… +18 градусов. Днём будет значительно теплее — до 23-28 градусов выше нуля в континентальных районах и около 15-21 градуса в прибрежных зонах. При этом на побережье возможен туман и морось.

К среде количество осадков может увеличиться из-за подхода атмосферных фронтов. По западной периферии гребня тихоокеанского антициклона на край будет поступать влажная тёплая воздушная масса, поэтому температурный фон, не смотря на дожди, существенно не изменится.

К пятнице, 19 июля, осадки начнут прекращаться, а температурный фон ощутимо увеличиваться.

«Воздух хорошо прогреется, максимальные температуры составят +21…+29 градусов, включая побережье, в некоторых районах +30 градусов и выше», — уточнили синоптики.

В дальневосточной столице облачная погода с туманом и моросью будет наблюдаться в первой половине семидневки. При этом столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов. Во второй половине недели будет ясно, и температурный фон начнёт повышаться.

#Новости#Общество#Погода#Лето
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