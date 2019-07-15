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Posted 14 июля 2019, 23:10

Published 14 июля 2019, 23:10

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В Хабаровске сотрудник полиции сбил троих человек на пешеходном переходе

В Хабаровске сотрудник полиции сбил троих человек на пешеходном переходе

14 июля 2019, 23:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
В ночь с 13 на 14 июля на перекрестке улиц Ким Ю Чена и Ленинградской в Хабаровске полицейский, находясь на работе, сбил толпу людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу, который не регулируется светофором. В результате ДТП двое получили травмы и один пешеход погиб, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Следственные органы уже завели уголовное дело на сотрудника органов правопорядка по факту нарушения ПДД, которое повлекло смерть человека.

Отметим, что на момент совершения аварии, полицейский находился на рабочей смене и у него отсутствовали признаки алкогольного опьянения.

В управлении МВД по Хабаровскому краю заявили, что пока своего сотрудника увольнять не будут, так как не доказана его вина. Как только она будет официально подтверждена — полицейского лишат занимаемой должности и звания.

Между тем, в полиции подчеркнули, что руководителя сотрудника, совершившего страшное ДТП, привлекут к дисциплинарной ответственности.

Прошедшие выходные в Приморском крае также не прошли без дорожно-транспортных происшествий. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о курьезной аварии, которые устроили несовершеннолетние дети, взяв внедорожник отца, пока он спал.

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#Новости#Хабаровский край#Полицейские#ДТП
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