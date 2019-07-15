В Хабаровске сотрудник полиции сбил троих человек на пешеходном переходе

Posted 14 июля 2019, 23:10
Published 14 июля 2019, 23:10
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Следственные органы уже завели уголовное дело на сотрудника органов правопорядка по факту нарушения ПДД, которое повлекло смерть человека.
Отметим, что на момент совершения аварии, полицейский находился на рабочей смене и у него отсутствовали признаки алкогольного опьянения.
В управлении МВД по Хабаровскому краю заявили, что пока своего сотрудника увольнять не будут, так как не доказана его вина. Как только она будет официально подтверждена — полицейского лишат занимаемой должности и звания.
Между тем, в полиции подчеркнули, что руководителя сотрудника, совершившего страшное ДТП, привлекут к дисциплинарной ответственности.
Прошедшие выходные в Приморском крае также не прошли без дорожно-транспортных происшествий. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о курьезной аварии, которые устроили несовершеннолетние дети, взяв внедорожник отца, пока он спал.