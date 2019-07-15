Вадим Серков: наша задача — сохранить объекты культурного наследия Приморья

Реализация этой концепции начнётся не ранее 2020 года. Сейчас она дорабатывается. Кроме того, требуется проведение предварительной государственной экспертизы, поскольку это объект культурного наследия. Все серьёзные работы, затрагивающие бетонные или земляные сооружения, должны проводиться только после получения соответствующего разрешения от инспекции по охране объектов культурного наследия. Также специалистам предстоит произвести проектно-сметный расчёт, затем будет запрошено финансирование на следующий год. И уже после открытия этого финансирования мы приступим к работам на форте Поспелова. Завершить их планируем к шестому Восточному экономическому форуму. Однако мы будем, конечно, стараться сделать это раньше, — возможно, даже к началу будущего туристического сезона. А в 2019 году городская администрация запланировала приведение в порядок дороги протяжённостью несколько сот метров — от трассы, ведущей в посёлок Поспелово, до форта, который сейчас находится в оперативном управлении муниципалитета.