Вадим Серков: наша задача — сохранить объекты культурного наследия Приморья

Posted 15 июля 2019, 01:37
Published 15 июля 2019, 01:37
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
О настоящем и будущем уникального исторического памятника рассказал первый заместитель директора Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость» Вадим Серков, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Приморский государственный музей имени Арсеньева.
Вадим Михайлович, завершена процедура регистрации юридического лица ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость». Музей-заповедник получил свидетельство о постановке на учёт учреждения в налоговом органе. Каков план дальнейшей работы?
18 июня в Едином государственном реестре юридических лиц появилось новое учреждение — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость». Можно сказать: ребёнок родился. И то, каким этот ребёнок вырастет, зависит от нас и от партнёров, с которыми мы будем работать. Под партнёрами мы понимаем нынешних собственников объектов — администрацию Владивостока, Министерство обороны РФ, Агентство по управлению памятниками истории и культуры и наших будущих подрядчиков. Кроме того, это широкий круг всех заинтересованных лиц: любителей крепости, энтузиастов, историков, краеведов — всех, кто может внести свой вклад в становление и развитие музея-заповедника.
В Единый государственный реестр объектов культурного наследия включено 122 объекта Владивостокской крепости разного периода постройки. На первом этапе музеефикации мы планируем принять 7 объектов для их реставрации, реконструкции, реновации и открытия. Из них 6 находятся на острове Русский и 1 — на полуострове Муравьёва-Амурского. После того, как все работы будут завершены и объекты будут открыты для посетителей, мы перейдём ко второму и третьему этапам музеефикации.
Что включает в себя понятие «этап музеефикации»?
В рамках одного этапа происходит подготовка концепций музейного показа объектов крепости, их приём-передача от других собственников музею-заповеднику, подготовка проектов реконструкции, реставрации и реновации, выполнение запланированных работ и открытие объектов для посетителей. По завершении одного этапа начинается следующий, по той же схеме. На сегодняшний день в планах 3 этапа. Продолжительность первого — ориентировочно 2 года.
Как преобразятся объекты крепости?
Для каждого из принимаемых фортификационных сооружений будет разработано концептуальное решение, в соответствии с которым они будут представлены посетителям. На некоторых объектах будут оборудованы экспозиционные помещения, а далее — выставки. Например, такая возможность есть на форте Поспелова с его казармами и помещениями для выкатных орудий, где мы планируем оборудовать экспозиции, рассказывающие об истории крепости, о Русско-японской войне, строительстве Владивостока. На тех объектах, где нет подходящих под экспозиции помещений, можно будет полюбоваться панорамой. В частности, особенностью Новосильцевской батареи, расположенной возле Русского моста, является именно красивый вид, который с неё открывается. Подобные нюансы и будут учитываться в ходе музеефикации. На всех объектах, которые мы откроем для посещения, будут оборудованы административные блоки и уборные, ограждены опасные места, а в лесных участках, входящих в зону охраны, появятся пешеходные дорожки.
Подчеркну: никакой масштабной перестройки крепости не планируется. Наша задача — сохранить объекты культурного наследия. Мы проведём противогрибковую обработку, расчистим ливневые стоки, которые забились за многие десятилетия, предотвратим разрушение бетонных сооружений корнями деревьев. Сохранившиеся металлические элементы — решётки и двери — почистим и покроем реставрирующим составом. Там, где дверей и решёток уже нет, вернём всё на свои места. К работам приступим только после того, как объекты пройдут госэкспертизу и будут утверждены госорганами по охране объектов культурного наследия.
Музей-заповедник планирует принять в оперативное управление все 122 объекта крепости?
Нет, такой задачи мы перед собой не ставим. Часть объектов находится в оперативном управлении других собственников и успешно эксплуатируется. Если собственник заботится об объекте и поддерживает его в надлежащем состоянии, то нет необходимости что-то менять.
Какие объекты перейдут в оперативное управление Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость» в первую очередь?
На первом этапе мы примем так называемый «поспеловский комплекс», или Южный рубеж. В него входят форт Поспелова, Поспеловская батарея, Новосильцевская батарея и батарея Н. Эти объекты для нас первостепенны, потому что они находятся в транспортной доступности — близко и к городу, и к Дальневосточному федеральному университету. Кроме того, форт Поспелова интересен тем, что в своё время он был полностью достроен в соответствии с проектом, чего нельзя сказать о ряде других объектов, которые возводили позже, во вторую очередь строительства крепости.
К большинству объектов первого этапа музеефикации прилегают лесные участки, на которых есть возможность создать зоны отдыха, парки, рекреационные зоны. Также здесь можно оборудовать смотровые площадки. Например, с форта Поспелова открывается прекрасный вид на университетский кампус, Русский мост, город и бухту Новик.
Недавно Вы представили губернатору Приморского края Олегу Кожемяко концепцию реконструкции, реставрации, реновации и развития форта Поспелова. Когда начнётся её реализация?
Реализация этой концепции начнётся не ранее 2020 года. Сейчас она дорабатывается. Кроме того, требуется проведение предварительной государственной экспертизы, поскольку это объект культурного наследия. Все серьёзные работы, затрагивающие бетонные или земляные сооружения, должны проводиться только после получения соответствующего разрешения от инспекции по охране объектов культурного наследия. Также специалистам предстоит произвести проектно-сметный расчёт, затем будет запрошено финансирование на следующий год. И уже после открытия этого финансирования мы приступим к работам на форте Поспелова. Завершить их планируем к шестому Восточному экономическому форуму. Однако мы будем, конечно, стараться сделать это раньше, — возможно, даже к началу будущего туристического сезона. А в 2019 году городская администрация запланировала приведение в порядок дороги протяжённостью несколько сот метров — от трассы, ведущей в посёлок Поспелово, до форта, который сейчас находится в оперативном управлении муниципалитета.
Запланированы ли на ближайшее время какие-либо мероприятия на форте Поспелова?
В середине августа 2019 года Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» совместно с Приморским музеем имени Арсеньева планируют провести городской праздник под названием «Музыкальный пикник на форте Поспелова». К этому времени на объекте будут произведены выкос травы и противоклещевая обработка. Мы наведём порядок на территории, не затрагивая сооружений — земляных и бетонных.
Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» будет представлен на пятом Восточном экономическом форуме?
Да. В сентябре текущего года будет открыта экспозиция в Музее Города — площадке Приморского музея имени Арсеньева. Это событие приурочено к пятому Восточному экономическому форуму. Экспозиция будет посвящена истории создания Владивостокской крепости и людям, которые принимали в этом участие. В некоторой степени это будет презентация нового музея-заповедника.
Также в сентябре состоится открытие визит-центра Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость». Каково назначение визит-центра, где он будет находиться?
Визит-центр, как и экспозиция, посвящённая Владивостокской крепости, будет находиться по адресу: ул. Петра Великого, 6. Здесь посетители получат информацию об объектах крепости и смогут выбрать какой-либо из них для самостоятельного посещения. Специалисты расскажут, как добраться до этих объектов, дадут рекомендации.
Каков, по-Вашему, потенциал Владивостокской крепости как объекта туристического показа? В чём заключается главная особенность этого памятника истории?
Немалая часть объектов крепости находится в лесных массивах и обладает хорошим рекреационным потенциалом, что важно для города. К тому же туристы любят крепости — во многих странах есть подобные сооружения, пользующиеся большим интересом. И часто они становятся местами проведения событийных мероприятий.
Для своего времени Владивостокская крепость была передовым и очень мощным оборонительным сооружением. Она сыграла важную роль в обеспечении безопасности восточных рубежей сначала Российской Империи, а затем и Советского Союза. За всю свою историю не сделав ни одного боевого выстрела, она предупредила вторжение интервентов. В наши дни крепость утратила своё оборонительное значение, которое сохраняла на протяжении порядка 60 лет, и теперь это объект культурно-исторического наследия.