Эксперты назвали три любимых автомобильных марки жителей Дальнего Востока

Posted 16 июля 2019, 07:30
Published 16 июля 2019, 07:30
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Дальневосточники с удовольствием водят автомобили под знаками Toyota, Nissan и Honda. Такая любовь объясняется тем, что ДФО находится рядом с Японией, откуда эти автомобили и привозятся. Сами жители региона считают, что данные марки авто очень надёжные, редко ломаются и у них недорогие запчасти, которые просто найти.
В центральной части страны автомобилисты очень любят машины марки Ford, однако в скором времени ситуация может поменяться из-за того, что в Ленинградской области закрылся завод и марка с рынка страны может скоро исчезнуть.
Уральцы и жители Приволжского федерального округа голосуют рублём за отечественный автопром. Там у людей в почёте автомобили АвтоВАЗа.
На Юге страны также любят азиатские автомобили, но, они, скорее всего, там с левым рулем. Так, южане ездят в основном на Hyundai, KIA и Nissan.