Эксперты назвали три любимых автомобильных марки жителей Дальнего Востока

Дальневосточники с удовольствием водят автомобили под знаками Toyota, Nissan и Honda. Такая любовь объясняется тем, что ДФО находится рядом с Японией, откуда эти автомобили и привозятся. Сами жители региона считают, что данные марки авто очень надёжные, редко ломаются и у них недорогие запчасти, которые просто найти.