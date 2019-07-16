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Posted 16 июля 2019, 07:30

Published 16 июля 2019, 07:30

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Эксперты назвали три любимых автомобильных марки жителей Дальнего Востока

Эксперты назвали три любимых автомобильных марки жителей Дальнего Востока

16 июля 2019, 07:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Автомобиль
Специалисты, занимающиеся сервисным обслуживанием и ремонтом автомобилей по всей стране, смогли опередить любимые марки машин в каждом регионе. Так, на Дальнем Востоке люди любят три японских марки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Дальневосточники с удовольствием водят автомобили под знаками Toyota, Nissan и Honda. Такая любовь объясняется тем, что ДФО находится рядом с Японией, откуда эти автомобили и привозятся. Сами жители региона считают, что данные марки авто очень надёжные, редко ломаются и у них недорогие запчасти, которые просто найти.

В центральной части страны автомобилисты очень любят машины марки Ford, однако в скором времени ситуация может поменяться из-за того, что в Ленинградской области закрылся завод и марка с рынка страны может скоро исчезнуть.

Уральцы и жители Приволжского федерального округа голосуют рублём за отечественный автопром. Там у людей в почёте автомобили АвтоВАЗа.

На Юге страны также любят азиатские автомобили, но, они, скорее всего, там с левым рулем. Так, южане ездят в основном на Hyundai, KIA и Nissan.

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