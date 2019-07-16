Ожидание vs реальность: сколько хотят и сколько зарабатывают жители Приморья

«Заработная плата в регионах, куда хотели бы переехать приморцы примерно такая же, как у нас в регионе или чуть выше, — говорят эксперты. — Зато заметно выше конкуренция на рынке труда. Так, в Приморье на сегодняшний день на одну вакансию претендуют 3 человека, что позволяет относительно быстро найти работу. А в Москве на одну вакансию претендуют уже 7 специалистов, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае 6 человек, в Новосибирской области 5, в Хабаровске и на Сахалине по 4, и только на Камчатке наиболее низкая конкуренция 2 человека на одну вакансию».