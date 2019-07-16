Ожидание vs реальность: сколько хотят и сколько зарабатывают жители Приморья

Posted 16 июля 2019, 07:10
Published 16 июля 2019, 07:10
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Агентство HeadHunter провело исследование среди вакансий и резюме жителей Приморского края. Выяснилось, что зарплатный аппетит приморцев один из самых высоких по стране. В среднем, жители края рассчитывают на доход от 52 тысяч рублей, что выше среднероссийского показателя на 15%.
В связи с желаемым уровнем дохода граждан в регионе, вакансии работодателей колеблются в среднем от 47 тысяч рублей, что выше на 8%, чем по стране.
Самый высокий оклад для соискателей предлагают во Владивостоке. Здесь работодатели готовы платить 47 тысяч 500 рублей. На втором месте — город Артём, где можно найти работу с доходом в 42 тысячи 200 рублей в среднем.
«Заработная плата в регионах, куда хотели бы переехать приморцы примерно такая же, как у нас в регионе или чуть выше, — говорят эксперты. — Зато заметно выше конкуренция на рынке труда. Так, в Приморье на сегодняшний день на одну вакансию претендуют 3 человека, что позволяет относительно быстро найти работу. А в Москве на одну вакансию претендуют уже 7 специалистов, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае 6 человек, в Новосибирской области 5, в Хабаровске и на Сахалине по 4, и только на Камчатке наиболее низкая конкуренция 2 человека на одну вакансию».
Согласно отчёту аналитиков, наиболее интересные предложения по заработной плате предлагают в Москве, на Камчатке и Сахалине. Самую скромную заработную плату предлагают в Новосибирской области.
Исследование рынка труда проводилось с 8 по 15 июля 2019 года.