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Posted 16 июля 2019, 07:47

Published 16 июля 2019, 07:47

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

По губернаторской программе в Приморье отремонтировали 200 дворов

По губернаторской программе в Приморье отремонтировали 200 дворов

16 июля 2019, 07:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Благоустройство
Почти 200 дворов в приморских городах привели в порядок в ходе реализации губернаторской программы «1000 дворов». В этом году планируется облагородить все запланированные территории, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, в краевом департаменте по ЖКХ отметили, что работы по благоустройству ведутся практически во всех населённых пунктах региона.

«Там, где ремонт еще не начался, подрядчики скоро зайдут на объекты. Например, в ближайшие дни строители приступят к ремонту 60 дворов в Находке. Но уже на сегодняшний день работы завершены почти на 200 объектах», – рассказали специалисты.

Сейчас в порядок уже привели более 70 дворов во Владивостоке, 20 – в Уссурийске, девять – в Михайловском районе, 10 – в Хорольском, примерно от 5 до 10 дворов готовы и в других муниципалитетах. Всего в крае в рамках программы отремонтируют 266 дворовых территорий, в 321 дворе установят детские площадки, в 354-х – спортивные площадки, в 59-ти – комбинированные спортивно-игровые комплексы. Необходимый вид работ выбрали сами жители Приморского края.

Как отметила врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, проект получил отклик у жителей края.

«Популярность программы заключается также в том, что жители напрямую участвуют в её реализации. Они сами выбирают, что нужно сделать в их дворе, контролируют ход работ, без согласия жителей не сдается объект. А после завершения благоустройства люди по-другому начинают относится к тому, что сделано», – отметила замглавы региона.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в 51 дворе завершено благоустройство в рамках программы губернатора Приморья «1000 дворов». На данный момент большую часть дворов заасфальтировали, установили детские и спортивные площадки.

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#Новости#Общество#АПК#Благоустройство
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