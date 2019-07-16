По губернаторской программе в Приморье отремонтировали 200 дворов

Posted 16 июля 2019, 07:47
Published 16 июля 2019, 07:47
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, в краевом департаменте по ЖКХ отметили, что работы по благоустройству ведутся практически во всех населённых пунктах региона.
«Там, где ремонт еще не начался, подрядчики скоро зайдут на объекты. Например, в ближайшие дни строители приступят к ремонту 60 дворов в Находке. Но уже на сегодняшний день работы завершены почти на 200 объектах», – рассказали специалисты.
Сейчас в порядок уже привели более 70 дворов во Владивостоке, 20 – в Уссурийске, девять – в Михайловском районе, 10 – в Хорольском, примерно от 5 до 10 дворов готовы и в других муниципалитетах. Всего в крае в рамках программы отремонтируют 266 дворовых территорий, в 321 дворе установят детские площадки, в 354-х – спортивные площадки, в 59-ти – комбинированные спортивно-игровые комплексы. Необходимый вид работ выбрали сами жители Приморского края.
Как отметила врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко, проект получил отклик у жителей края.
«Популярность программы заключается также в том, что жители напрямую участвуют в её реализации. Они сами выбирают, что нужно сделать в их дворе, контролируют ход работ, без согласия жителей не сдается объект. А после завершения благоустройства люди по-другому начинают относится к тому, что сделано», – отметила замглавы региона.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в 51 дворе завершено благоустройство в рамках программы губернатора Приморья «1000 дворов». На данный момент большую часть дворов заасфальтировали, установили детские и спортивные площадки.