По губернаторской программе в Приморье отремонтировали 200 дворов

Сейчас в порядок уже привели более 70 дворов во Владивостоке, 20 – в Уссурийске, девять – в Михайловском районе, 10 – в Хорольском, примерно от 5 до 10 дворов готовы и в других муниципалитетах. Всего в крае в рамках программы отремонтируют 266 дворовых территорий, в 321 дворе установят детские площадки, в 354-х – спортивные площадки, в 59-ти – комбинированные спортивно-игровые комплексы. Необходимый вид работ выбрали сами жители Приморского края.