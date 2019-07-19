Силовики выбивают от экс-чиновника Сахалина показания против губернатора Кожемяко

Posted 18 июля 2019, 23:19
Published 18 июля 2019, 23:19
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Факты о пристальном интересе неких людей, представляющихся сотрудниками УФСБ в своём заявлении в Военное следственное управление СК изложил бывший вице-премьер правительства области Игорь Быстров, ныне задержанный за превышение должностных полномочий при выполнении поручения президента России и находящийся под арестом в СИЗО Хабаровска. Разменной монетой стала безопасность жены, дочери и тестя бывшего чиновника.
Несмотря на кажущуюся запутанность, дело крайне простое. В 2016 году во время «Прямой линии» президента страны работники рыбзавода «Островной» пожаловались на ужасные условие труда и огромные долги по зарплате. У временных путинщиков (привлеченных на время путины) не было средств вернуться домой и, кроме того, руководство завода выставило людям счёт за проживание в заводском же общежитии. Глава страны велел ситуацию экстренно решить.
Этим вопросом и занялся Игорь Быстров, в тот период занимавший пост вице-премьера правительства области. В итоге, рыбзавод заработал, а поручение президента было выполнено. Но уже в мае 2019 года Игоря Быстрова задержало следствие с формулировкой о превышении должностных полномочий и нанесении тяжкого вреда. Одна из версий ареста, популярная среди рыбопромышленников Сахалина, война за крабовые квоты и главной мишенью является Олег Кан, который и стал в 2016 году новым инвестором рыбзавода.
Но сейчас дело обрело новые грани. По заявлению Игоря Быстрова (есть в распоряжении редакции), некие сотрудники УФСБ требуют с него показаний против Олега Кожемяко и Олега Кана.
Согласно тексту заявления, допросы Игоря Быстрова проходили против его воли и без согласия адвоката. Главной угрозой, с помощью которой некие представители органов безопасности (так и не показавшие удостоверений) требовали нужных им показаний — безопасность семьи самого Быстрова.
«При этом сотрудники УФСБ шантажировали меня свободой моей семьи (жены Гамберовой О.Р., дочери Быстровой В.И., и отца жены Гамберова), и высказывали мне угрозы по поводу моей семьи, а именно что у меня несовершеннолетняя дочь и с ней на улицах большого города может случиться все, что угодно, при этом давая мне понять, что они (сотрудники УСФБ) в этом поспособствуют и что моя больная жена и престарелый тесть ничем ей не смогут помочь», — говорится в заявлении.
Ещё одна угроза, о которой пишет Игорь Быстров, это то, что он будет «сидеть в СИЗО-1 очень долго, утомительно, и что буду лишен любого комфорта, т. е. я буду сидеть до тех пор, пока я «не созрею» и не дам органу следствия показания в отношении сговора с Кожемяко О.Н. и Каном О.К. и не признаю свою вину по ст. 286 ч. 3 п «в» УК РФ».
В заявлении в Военное следственное правление СК России по Восточному округу бывший чиновник просит привлечь сотрудников УФСБ к уголовной ответственности по статьям 286 и 302 УК РФ («Превышение должностных полномочий» и «Принуждение к даче показаний» соответственно»).
Сам Игорь Быстров был задержан 28 мая 2019 года. Ранее на допросы вызывали Сергея Диденко, который до 2017 года занимал должность руководителя сахалинского агентства по рыболовству. 20 мая 2019 года бывший глава ведомства скончался.