Силовики выбивают от экс-чиновника Сахалина показания против губернатора Кожемяко

Ещё одна угроза, о которой пишет Игорь Быстров, это то, что он будет «сидеть в СИЗО-1 очень долго, утомительно, и что буду лишен любого комфорта, т. е. я буду сидеть до тех пор, пока я «не созрею» и не дам органу следствия показания в отношении сговора с Кожемяко О.Н. и Каном О.К. и не признаю свою вину по ст. 286 ч. 3 п «в» УК РФ».