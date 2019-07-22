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Posted 22 июля 2019, 05:02

Published 22 июля 2019, 05:02

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Что, опять: на Приморье снова обрушатся сильные дожди

22 июля 2019, 05:02
Сюжет
Погода
Приморье не успело отойти от тайфуна «Данас», как синоптики предупредили, что во второй половине наступившей недели регион накроют сильные дожди, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Наступившая неделя в регионе, по данным портала «Примпогода», не порадует местных жителей, так как преимущественно будет дождливой. Пока край приходит в чувство от тайфуна переквалифицировавшегося в циклон «Данас». Улучшение погодных условий будет, но, к сожалению, очень кратковременным.

Новые фронтальные разделы вызовут интенсивные осадки. Основной удар стихии придётся на пятницу, 26 июля.

При этом в крае сохраняется довольно высокая температура воздуха. В континентальных районах, например — от 26 до 33 градусов выше нуля. В прибрежных районах воздух будет прогреваться до 19-25 градусов со знаком «плюс».

В дальневосточной столице после небольшого перерыва и прояснения в город вернётся морось и дожди. При этом температурный фон тоже будет довольно высоким — до +26 градусов. К концу недели может похолодать на 3-4 градуса.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что «Данас» окончательно уйдёт из Приморье сегодня только около семи часов вечера. При этом с последствиями непогоды край ещё не справился. Из-за обильных осадков затопленными оказались некоторые дороги, населённые пункты. В Преображении под воду ушёл детский лагерь.

#Новости#Общество#Погода#Дождь
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