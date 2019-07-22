Что, опять: на Приморье снова обрушатся сильные дожди

Наступившая неделя в регионе, по данным портала «Примпогода», не порадует местных жителей, так как преимущественно будет дождливой. Пока край приходит в чувство от тайфуна переквалифицировавшегося в циклон «Данас». Улучшение погодных условий будет, но, к сожалению, очень кратковременным.