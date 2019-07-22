Что, опять: на Приморье снова обрушатся сильные дожди

Posted 22 июля 2019, 05:02
Published 22 июля 2019, 05:02
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Наступившая неделя в регионе, по данным портала «Примпогода», не порадует местных жителей, так как преимущественно будет дождливой. Пока край приходит в чувство от тайфуна переквалифицировавшегося в циклон «Данас». Улучшение погодных условий будет, но, к сожалению, очень кратковременным.
Новые фронтальные разделы вызовут интенсивные осадки. Основной удар стихии придётся на пятницу, 26 июля.
При этом в крае сохраняется довольно высокая температура воздуха. В континентальных районах, например — от 26 до 33 градусов выше нуля. В прибрежных районах воздух будет прогреваться до 19-25 градусов со знаком «плюс».
В дальневосточной столице после небольшого перерыва и прояснения в город вернётся морось и дожди. При этом температурный фон тоже будет довольно высоким — до +26 градусов. К концу недели может похолодать на 3-4 градуса.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что «Данас» окончательно уйдёт из Приморье сегодня только около семи часов вечера. При этом с последствиями непогоды край ещё не справился. Из-за обильных осадков затопленными оказались некоторые дороги, населённые пункты. В Преображении под воду ушёл детский лагерь.