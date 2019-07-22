Экспертное мнение: Чемерис заигрался в политику

«Игорь Святославович, возглавлял комитет по социальной политике Приморского края последние несколько лет. По тем шагам, которые он делал и по некоторым итогам можно увидеть, что особых подвижек в этом направлении нет. Возможно, это решение об отставке связано с тем, что профильный комитет недостаточно активно работал, либо оказался не в состоянии наладить совместную эффективную работу с органами исполнительной власти. Логично предположить, что некоторая доля ответственности лежит и на главе социального комитета. Кроме того, в последнее время Чемерис проявлял политическую активность, в том числе и в деловом клубе „Нам здесь жить“ что и могло в итоге сказаться на его депутатской деятельности. Возможно, Игорь Чемерис понял, что тяжело руководить комитетом социальной направленности и одновременно представлять деловой клуб», — сообщил политолог Андрей Кудисов.