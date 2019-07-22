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Posted 22 июля 2019, 09:21

Published 22 июля 2019, 09:21

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Экспертное мнение: Чемерис заигрался в политику

22 июля 2019, 09:21
Сюжет
Эксклюзив
Эксперты рассказали, что подвигло Игоря Чемериса оставить должность главы комитета по социальной политике. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Игорь Чемерис, известный человек в приморской политике, заявил, что слагает с себя полномочия председателя социального комитета. Политологи рассказали о возможных причинах такого поступка.

«У существующей политической команды появились некоторые вопросы, почему Игорь Святославович усилил свою политическую активность. Мы неоднократно видели его фронтменом клуба «Нам здесь жить» и я полагаю, что у экспертного сообщества и у региональных властей возникло непонимание связанное с этой организацией. Сейчас, видя те задачи, которые перед властями регионов ставит федеральный центр, думаю, что представители исполнительной ветви просто решили не рисковать», — сообщил политолог Павел Наливайко.

«Сама по себе отставка Чемериса говорит о том, что тот конфликт, который он сам и инициировал наконец-то подошёл к завершению. Игорь Святославович заигрался в политику, использовал комитет для трансляции собственных взглядов и как следствие привёл всю ситуацию к вот такому разрешению. Сегодня социальное направление одно из важнейших в регионе. Большая часть бюджета прямо или косвенно направлена на социальные нужды. Понятно, что такое значимое направление должно курироваться более приземлённым и неконфликтным человеком. Этот человек должен работать в прочной связке с новой командой в администрации Приморского края. Сформировать проблематику, представить предложения, начать их обсуждение и законодательную проработку выходов из сложившейся ситуации», — рассказал политолог Сергей Гребенюк.

О возросшей политической активности Чемериса говорит и другой эксперт — Андрей Кудисов.

«Игорь Святославович, возглавлял комитет по социальной политике Приморского края последние несколько лет. По тем шагам, которые он делал и по некоторым итогам можно увидеть, что особых подвижек в этом направлении нет. Возможно, это решение об отставке связано с тем, что профильный комитет недостаточно активно работал, либо оказался не в состоянии наладить совместную эффективную работу с органами исполнительной власти. Логично предположить, что некоторая доля ответственности лежит и на главе социального комитета. Кроме того, в последнее время Чемерис проявлял политическую активность, в том числе и в деловом клубе „Нам здесь жить“ что и могло в итоге сказаться на его депутатской деятельности. Возможно, Игорь Чемерис понял, что тяжело руководить комитетом социальной направленности и одновременно представлять деловой клуб», — сообщил политолог Андрей Кудисов.

Игорь Чемерис вот уже второй созыв занимает место в Законодательном Собрании. Является руководителем комитета по социальной политике и защите прав граждан. До политической карьеры был руководителем в различных коммерческих структурах. Семь лет пробыл депутатом Думы города Владивостока.

Согласно официальной биографии, свой трудовой путь Игорь Чемерис начал с начальника финансовой службы войсковых частей. В начале 90х Игорь Чемерис ушёл в бизнес, а в 2004 пришёл в приморскую политику и занял место председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. После этого в 2011 году Игорь Святославович опять ушёл в бизнес и вернулся в политику депутатом ЗС ПК в 2016 году.

#Новости#Эксклюзив#Власть
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