Тайфун «Данас» в Приморье вызвал отключения потребителей

«Тайфун не привёл к массовым перебоям в работе электрических сетей, подтопленных подстанций в крае нет, — рассказал главный инженер филиала «Приморские электрические сети» Сергей Корчемагин. — Для оперативного проведения ремонтов были организованы работы в ночное время, это позволило оперативно восстанавливать электроснабжение потребителей. Сегодня мы продолжим мониторинг работы сетей, взаимодействие со смежными сетевыми организациями, администрациями поселений, где происходят нарушения в работе сетей».