Тайфун «Данас» в Приморье вызвал отключения потребителей

Posted 22 июля 2019, 02:54
Published 22 июля 2019, 02:54
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В воскресенье, 21 июля, с 18:00 приморский филиал ДРСК перешёл на работу в режиме повышенной готовности. Прибрежные районы края были усилены дополнительными бригадами энергетиков. Для выполнения аварийно-восстановительных работ было подготовлено 95 бригад, 101 единица техники.
В Лазовский район для оперативного выполнения ремонтных работ была направлена дополнительная бригада энергетиков. Ночью с 21 на 22 июля, в период активного прохождения тайфуна, в аварийно-восстановительных работах на энергообъектах было задействовано 8 бригад. Электроснабжение большей части потребителей удалось оперативно восстановить. На данный момент продолжаются работы по восстановлению электроснабжения сёл Чистоводное, Свободное, Беневское, выполняется осмотр линии 35кВ в Хасанском районе.
Утром 22 июля на всей территории края сохраняется неустойчивая погода. В связи с этим энергетики фиксируют единичные перебои в электроснабжении потребителей. В Приморских электрических сетях продолжает действовать режим повышенной готовности.
«Тайфун не привёл к массовым перебоям в работе электрических сетей, подтопленных подстанций в крае нет, — рассказал главный инженер филиала «Приморские электрические сети» Сергей Корчемагин. — Для оперативного проведения ремонтов были организованы работы в ночное время, это позволило оперативно восстанавливать электроснабжение потребителей. Сегодня мы продолжим мониторинг работы сетей, взаимодействие со смежными сетевыми организациями, администрациями поселений, где происходят нарушения в работе сетей».
Напомним, 21 и 22 июля по территории Приморья проходит тайфун «Данас». В западной части края и на побережье идут сильные дожди. По прогнозам общее количество осадков может достигнуть месячной нормы. Дожди сопровождаются ветром до 30 метров в секунду.
Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей края быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности:
— не приближаться и не прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП;
— немедленно сообщить об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, по телефону горячей линии ДРСК 88001000397 или Единую диспетчерскую службу, по телефону экстренных служб «101».
Внимание! О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК — 8-800-1000-397.