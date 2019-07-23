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Posted 23 июля 2019, 07:34

Published 23 июля 2019, 07:34

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Дорого, невыгодно, опасно: туристы теряют интерес к Хабаровскому краю

Дорого, невыгодно, опасно: туристы теряют интерес к Хабаровскому краю

23 июля 2019, 07:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Туристы и бизнес теряют интерес к Хабаровскому краю, сообщает РИА «Восток-Медиа». Летать в регион, равно, как и улетать из него одинаково невыгодно — список авиакомпаний, особенно иностранных, совершающих полеты из аэропорта Хабаровска, крайне скуден, большинство перевозчиков предпочитают Владивосток.

«Мне часто приходится летать в Китай, по делам. В последний год приходится все чаще улетать из Владивостока — всегда есть возможность улететь, почти всегда поездка из Владивостока обходится дешевле. В марте улетал — почти на 13 тысяч дешевле вышло, даже с учетом стоимости поездки из Хабаровска в столицу Приморья выгодно. Но не удобно, конечно, очень», — поделился предприниматель из Хабаровского края Андрей.

Хабаровский край теряет туристические потоки. Если в 2018 году регион посетили 55,37 тысяч иностранных туристов, но в первом полугодии 2019 года — только 17,8 тысяч. Разница видна невооруженным глазом.

Режим открытого неба, которого сразу после избрания обещал добиться для аэропорта Хабаровска новый губернатор Сергей Фургал, так и не введен. Этот режим дает право иностранным авиакомпаниям осуществлять международные полеты без ограничений по количеству рейсов и авиаперевозчиков, вне зависимости от межправительственных соглашений между странами.

Это дает и увеличение турпотока, и большие возможности для развития туризма. У Владивостока такой режим есть. У Хабаровска — до сих пор нет. Есть и иные причины снижения турпотока и, как следствие, поступлений в бюджет.

Например, необустроенность российской (хабаровской) части Большого Уссурийского острова, которым РФ и Китай владеют совместно. 8 раз составляли программы развития, последняя программа отдана на откуп британской фирме. Но на китайской стороне — развитие и более 600 туристов уже в первый год. На хабаровской части нет даже автомобильных дорог, нет пограничного пункта пропуска. Там вообще ничего нет — одна разруха. Речной вокзал в Хабаровске тоже вряд ли способен, в нынешнем своем состоянии, стать туристической Меккой.

Туристическая отрасль в Хабаровском крае практически не развита и не развивается. Группы иностранных туристов приезжают со своими гидами. В Хабаровском крае своих гидов, которые владели бы хотя бы одним иностранным языком, почти нет. Все выпускники лингвистических факультетов, владеющие китайским, английским и другими иностранными языками, давно и успешно работают в Китае, Японии и других странах АТР.

Чтобы выяснить причину, далеко ходить не надо — достаточно зайти на сайт поиска работы. Переводчику с высшим образованием максимум, что предложат — 25 тысяч рублей в месяц. В соседнем Китае такой специалист зарабатывает не менее 100 тысяч.

Купить экскурсию, да хотя бы обзорную, по городу, на ресепшен хабаровских гостиниц — дело просто нереальное. Такой услуги даже нет. Хабаровские турагенства работают, преимущественно, на вывоз туристов в другие страны и регионы.

В магазине беспошлинной торговли (дьюти фри) из местных, хабаровских, товаров можно найти, разве что водку, да и то не всегда — никакой местной символики, никаких изделий из меха, рыбьих шкур, которые умеют изготавливать мастера из числа КМНС.

Жирный крест на туристической отрасли Хабаровского края ставит страшная трагедия в одной из визитных карточек туриндустрии региона — «Холдоми». В нелегальном палаточном лагере заживо сгорел ребенок, девочка, которой на следующий день должно было исполниться 11 лет. Еще трое детей госпитализированы с 100%-ми ожогами тела, они в реанимации. Еще один ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу Комсомольска-на-Амуре.

Вряд ли туристы захотят ехать в регион, власти которого не уделяют должного внимания не только сервису, но и безопасности гостей.

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