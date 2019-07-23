Дорого, невыгодно, опасно: туристы теряют интерес к Хабаровскому краю

«Мне часто приходится летать в Китай, по делам. В последний год приходится все чаще улетать из Владивостока — всегда есть возможность улететь, почти всегда поездка из Владивостока обходится дешевле. В марте улетал — почти на 13 тысяч дешевле вышло, даже с учетом стоимости поездки из Хабаровска в столицу Приморья выгодно. Но не удобно, конечно, очень», — поделился предприниматель из Хабаровского края Андрей.