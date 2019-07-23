Дорого, невыгодно, опасно: туристы теряют интерес к Хабаровскому краю

Posted 23 июля 2019, 07:34
Published 23 июля 2019, 07:34
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
«Мне часто приходится летать в Китай, по делам. В последний год приходится все чаще улетать из Владивостока — всегда есть возможность улететь, почти всегда поездка из Владивостока обходится дешевле. В марте улетал — почти на 13 тысяч дешевле вышло, даже с учетом стоимости поездки из Хабаровска в столицу Приморья выгодно. Но не удобно, конечно, очень», — поделился предприниматель из Хабаровского края Андрей.
Хабаровский край теряет туристические потоки. Если в 2018 году регион посетили 55,37 тысяч иностранных туристов, но в первом полугодии 2019 года — только 17,8 тысяч. Разница видна невооруженным глазом.
Режим открытого неба, которого сразу после избрания обещал добиться для аэропорта Хабаровска новый губернатор Сергей Фургал, так и не введен. Этот режим дает право иностранным авиакомпаниям осуществлять международные полеты без ограничений по количеству рейсов и авиаперевозчиков, вне зависимости от межправительственных соглашений между странами.
Это дает и увеличение турпотока, и большие возможности для развития туризма. У Владивостока такой режим есть. У Хабаровска — до сих пор нет. Есть и иные причины снижения турпотока и, как следствие, поступлений в бюджет.
Например, необустроенность российской (хабаровской) части Большого Уссурийского острова, которым РФ и Китай владеют совместно. 8 раз составляли программы развития, последняя программа отдана на откуп британской фирме. Но на китайской стороне — развитие и более 600 туристов уже в первый год. На хабаровской части нет даже автомобильных дорог, нет пограничного пункта пропуска. Там вообще ничего нет — одна разруха. Речной вокзал в Хабаровске тоже вряд ли способен, в нынешнем своем состоянии, стать туристической Меккой.
Туристическая отрасль в Хабаровском крае практически не развита и не развивается. Группы иностранных туристов приезжают со своими гидами. В Хабаровском крае своих гидов, которые владели бы хотя бы одним иностранным языком, почти нет. Все выпускники лингвистических факультетов, владеющие китайским, английским и другими иностранными языками, давно и успешно работают в Китае, Японии и других странах АТР.
Чтобы выяснить причину, далеко ходить не надо — достаточно зайти на сайт поиска работы. Переводчику с высшим образованием максимум, что предложат — 25 тысяч рублей в месяц. В соседнем Китае такой специалист зарабатывает не менее 100 тысяч.
Купить экскурсию, да хотя бы обзорную, по городу, на ресепшен хабаровских гостиниц — дело просто нереальное. Такой услуги даже нет. Хабаровские турагенства работают, преимущественно, на вывоз туристов в другие страны и регионы.
В магазине беспошлинной торговли (дьюти фри) из местных, хабаровских, товаров можно найти, разве что водку, да и то не всегда — никакой местной символики, никаких изделий из меха, рыбьих шкур, которые умеют изготавливать мастера из числа КМНС.
Жирный крест на туристической отрасли Хабаровского края ставит страшная трагедия в одной из визитных карточек туриндустрии региона — «Холдоми». В нелегальном палаточном лагере заживо сгорел ребенок, девочка, которой на следующий день должно было исполниться 11 лет. Еще трое детей госпитализированы с 100%-ми ожогами тела, они в реанимации. Еще один ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу Комсомольска-на-Амуре.
Вряд ли туристы захотят ехать в регион, власти которого не уделяют должного внимания не только сервису, но и безопасности гостей.