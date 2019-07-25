В Приморье прокуратура судится с депутатом-мошенником

В Шкотовском районном суде Приморского края корреспонденту издания сообщили, что заявленные прокурором требования были удовлетворены в полном объеме. В суде также рассказали, что речь в данном случае идёт о депутате Никите Недвиге. Дело другого большекаменского депутата Дмитрия Шпарийчука сейчас находится в стадии рассмотрения. Установлено, что земельные участки, о которых идёт речь, находятся неподалёку от бухты Вальтон.