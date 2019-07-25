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Posted 25 июля 2019, 03:09

Published 25 июля 2019, 03:09

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

В Приморье прокуратура судится с депутатом-мошенником

В Приморье прокуратура судится с депутатом-мошенником

25 июля 2019, 03:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Депутат большекаменской Думы попался на мошенничестве с землёй, сообщает РИА «Восток-Медиа». теперь органы пытаются вернуть землю государству через суд.

Прокуратура Большого Камня пытается вернуть в муниципальную собственность несколько земельных участков, которые народный избранник незаконно приобрёл в собственность.

Сотрудникам прокуроры удалось установить, что депутат заключил с местной администрацией договор аренды четырех земельных участков. После этого он предоставил в администрацию документы, в которых говорилось, что на данных участках имеется недвижимость.

Эти документы позволили ему в дальнейшем приобрести в собственность землю по льготной цене, что привело к занижению выкупной стоимости земельных участков более, чем на 1 200 000 рублей по сравнению с кадастровой стоимостью таких участков.

В Шкотовском районном суде Приморского края корреспонденту издания сообщили, что заявленные прокурором требования были удовлетворены в полном объеме. В суде также рассказали, что речь в данном случае идёт о депутате Никите Недвиге. Дело другого большекаменского депутата Дмитрия Шпарийчука сейчас находится в стадии рассмотрения. Установлено, что земельные участки, о которых идёт речь, находятся неподалёку от бухты Вальтон.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в середине января текущего года к реальному лишению свободы приговорили депутата Думы городского округа Большой Камень. Член партии «Единая Россия» Никита Недвига поплатился за мошенничество. Шкотовский районный суд вынес обвинительный приговор. Ему назначили один год и шесть месяцев лишения свободы.

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