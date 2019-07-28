Несогласованный митинг в Москве закончился задержанием сотен человек

По официальным данным МВД, незаконный митинг собрал 3,5 тысячи человек, из которых 700 — журналисты. Это почти в десять раз меньше, чем пришло на согласованную акцию 20 июля. Сотрудники полиции были во всеоружии ещё утром — подходы к мэрии и городскому Избиркому были блокированы. Около двух часов дня силовики начали вытеснять митингующих и задерживать тех, кто пытался прорвать оцепление и противодействовать полиции.