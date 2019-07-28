Несогласованный митинг в Москве закончился задержанием сотен человек

Posted 28 июля 2019, 02:46
Published 28 июля 2019, 02:46
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
О задержании организаторов и многих участников оппозиционной акции, которая проходила без согласования, сообщает главное управление МВД по городу Москва. Известно, что участники митинга поставили цель выступить против отказа в регистрации ряду кандидатов на выборы в парламент столицы. Избирком ранее объяснил его значительным числом недействительных подписей избирателей.
Причём, на согласованной акции 20 июля оппозиционеры заявили о планах устроить незаконную акцию 27 июля. Именно после этого Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как итог — семь дней у организаторов митинга проходили обыски.
На готовящуюся акцию отреагировало и руководство Москвы, предупредившее местных жителей ещё утром 26 июля о предстоящих провокациях, угрозах. Москвичам пообещали обеспечить безопасность «в соответствии с законом».
Основных организаторов, в числе которых незарегистрированные депутаты и представители оппозиционных СМИ, полиция задержала ещё в ночь на 26 июля и утром в субботу, то есть до начала акции. После составления протоколов их отпускали. Некоторые из них выдвинулись к месту скопления людей, но были снова задержаны.
По официальным данным МВД, незаконный митинг собрал 3,5 тысячи человек, из которых 700 — журналисты. Это почти в десять раз меньше, чем пришло на согласованную акцию 20 июля. Сотрудники полиции были во всеоружии ещё утром — подходы к мэрии и городскому Избиркому были блокированы. Около двух часов дня силовики начали вытеснять митингующих и задерживать тех, кто пытался прорвать оцепление и противодействовать полиции.
Согласно официальным данным городской полиции, задержано около 300 человек. При этом оппозиционные СМИ сообщают, что количество задержанных превышает 600 человек. Задержанных отвозили в отделения, но сразу отпускали, часть даже без составления протоколов.