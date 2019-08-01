Дорогая экология, дольщики и армейские долги: крупные судебные тяжбы июля в Приморье

Сразу три иска в арбитражный суд Приморского края подала компания ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» (ИНН 7731261956). Все претензии обращены к Tranzit-DV Group Ltd. Приморская компания требует взыскать 133 502 441, 164 845 126 и 62 289 626 рублей. Пока неизвестно будут ли эти претензии объединены в одну большую. Судебных рассмотрений как таковых ещё не было.