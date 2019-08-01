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Posted 31 июля 2019, 23:19

Published 31 июля 2019, 23:19

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Дорогая экология, дольщики и армейские долги: крупные судебные тяжбы июля в Приморье

Дорогая экология, дольщики и армейские долги: крупные судебные тяжбы июля в Приморье

31 июля 2019, 23:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В июле 2019 года произошли некоторые судебные прецеденты, которые пресса обошла стороной. О самых громких и дорогих разбирательствах месяца — в обзоре РИА «Восток-Медиа».

Почти миллиард за экологию

В арбитражный суд Приморского края поступило исковое заявление Тихоокеанского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (ИНН 2540212927) к Федеральному казенному учреждению «Войсковая часть 62665» (ИНН 2536222880) о взыскании 907 351 200 рублей ущерба, причиненного водному объекту — бухте Крашенинникова Авачинской губы Тихого океана.

Еще не обманутые дольщики

ЖСК «Остров» (ИНН 2540186240) к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно строительная компания «АРКАДА» (ИНН 2536148933) о взыскании неосновательного обогащения и пени в размере 416 983 971 рублей. Суд принял заявление к рассмотрению. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало об этом инциденте. В прошлом месяце ЖСК «Остов» требовал от компании ООО «ИСК Аркада» 811 379 695 рублей.

Суд любит троицу

Сразу три иска в арбитражный суд Приморского края подала компания ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» (ИНН 7731261956). Все претензии обращены к Tranzit-DV Group Ltd. Приморская компания требует взыскать 133 502 441, 164 845 126 и 62 289 626 рублей. Пока неизвестно будут ли эти претензии объединены в одну большую. Судебных рассмотрений как таковых ещё не было.

Золотая доля

В июле в арбитражный суд Приморского края обратился Александр Лозебный с требованием взыскать с ООО «Инвестиционная компания «Восточные ворота» (ИНН 2540099020) действительную стоимость его доли. Стоимость долей указанных Александром в заявлении, по его словам достигает 135 921 400 рублей. Исковое заявление пока было оставлено без движения.

Краевая администрация против армии

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоконал» подало в суд на дочернюю компанию министерства обороны России АО ГУ «ЖКХ». Водоканал намерен в суде «выбить» из армейцев 57 830 417 рублей. Пока исковое заявление краевого предприятия находится в состоянии рассмотрения.

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#Новости#Общество#Эксклюзив
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