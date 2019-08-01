Дорогая экология, дольщики и армейские долги: крупные судебные тяжбы июля в Приморье

Posted 31 июля 2019, 23:19
Published 31 июля 2019, 23:19
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Почти миллиард за экологию
В арбитражный суд Приморского края поступило исковое заявление Тихоокеанского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (ИНН 2540212927) к Федеральному казенному учреждению «Войсковая часть 62665» (ИНН 2536222880) о взыскании 907 351 200 рублей ущерба, причиненного водному объекту — бухте Крашенинникова Авачинской губы Тихого океана.
Еще не обманутые дольщики
ЖСК «Остров» (ИНН 2540186240) к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно строительная компания «АРКАДА» (ИНН 2536148933) о взыскании неосновательного обогащения и пени в размере 416 983 971 рублей. Суд принял заявление к рассмотрению. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало об этом инциденте. В прошлом месяце ЖСК «Остов» требовал от компании ООО «ИСК Аркада» 811 379 695 рублей.
Суд любит троицу
Сразу три иска в арбитражный суд Приморского края подала компания ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» (ИНН 7731261956). Все претензии обращены к Tranzit-DV Group Ltd. Приморская компания требует взыскать 133 502 441, 164 845 126 и 62 289 626 рублей. Пока неизвестно будут ли эти претензии объединены в одну большую. Судебных рассмотрений как таковых ещё не было.
Золотая доля
В июле в арбитражный суд Приморского края обратился Александр Лозебный с требованием взыскать с ООО «Инвестиционная компания «Восточные ворота» (ИНН 2540099020) действительную стоимость его доли. Стоимость долей указанных Александром в заявлении, по его словам достигает 135 921 400 рублей. Исковое заявление пока было оставлено без движения.
Краевая администрация против армии
Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоконал» подало в суд на дочернюю компанию министерства обороны России АО ГУ «ЖКХ». Водоканал намерен в суде «выбить» из армейцев 57 830 417 рублей. Пока исковое заявление краевого предприятия находится в состоянии рассмотрения.