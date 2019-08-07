В нескольких районах Приморья появятся ФАПы

Posted 7 августа 2019, 03:53
Published 7 августа 2019, 03:53
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2021 годы, строительство новых ФАПов начнётся уже в августе текущего года. Так, пункты в будущем появятся в селе Тереховка Надеждинского района, селе Старая Каменка Лазовского района, селе Малиново Дальнереченского района, селе Ясное Чугуевского района, селе Ольховка Кировского района, селе Украинка Пограничного района, селе Пархоменко Ханкайского района, селе Лукашевка Хорольского района, селах Ромны и Крутой Яр Красноармейского района, селе Филипповка Хасанского района.
«Ранее в селе не было своего отдельного здания у фельдшера. ФАП размещался в нескольких кабинетах местной школы, что не соответствовало никаким нормативам. Под новый ФАП местные власти выделили отличное место — в центре села», — сообщил главный врач Чугуевского района Михаил Раксин.
Добраться до пунктов жители смогут из любой точки села. При этом специалисты уже нашли медицинских работников, которые будут осуществлять свою деятельность в фельдшерско-акушерских пунктах.
Напомним, развитие первичной медико-санитарной помощи — одна из задач национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в крае до 2024 года.