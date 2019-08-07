В нескольких районах Приморья появятся ФАПы

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2021 годы, строительство новых ФАПов начнётся уже в августе текущего года. Так, пункты в будущем появятся в селе Тереховка Надеждинского района, селе Старая Каменка Лазовского района, селе Малиново Дальнереченского района, селе Ясное Чугуевского района, селе Ольховка Кировского района, селе Украинка Пограничного района, селе Пархоменко Ханкайского района, селе Лукашевка Хорольского района, селах Ромны и Крутой Яр Красноармейского района, селе Филипповка Хасанского района.