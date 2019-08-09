Приморские компании приняли участие в деле о многомиллиардном банкротстве

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в марте 2018 года председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов были арестованы. В офисе Владивостокского морского торгового порта также проводились следственные действия. Официальное обвинение Магомедовым предъявили только в начале мая. Группа «Сумма» является основным из акционеров транспортной группы FESCO. Зиявудин Магомедов до декабря 2017 года входил в руководящий состав совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство».