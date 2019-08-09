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Posted 9 августа 2019, 01:13

Published 9 августа 2019, 01:13

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Приморские компании приняли участие в деле о многомиллиардном банкротстве

Приморские компании приняли участие в деле о многомиллиардном банкротстве

9 августа 2019, 01:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Сразу несколько крупных компаний из приморского края приняли участие в судебном разбирательстве, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сумма претензий достигла восьми миллиардов рублей.

В деле о банкротстве компании ООО «Стройиновация» фигурируют приморские компании. Сумма долгов предприятия достигла восьми миллиардов рублей. Судебные тяжбы длятся уже полтора года.

Среди третьих лиц привлечённых к разбирательству оказались такие приморские компании как АО «ЮЖМОРРЫБФЛОТ», ОАО К/У «Большекаменское управление механизации строительства», ПАО «Находкинский судоремонтный завод» и ПАО «ВМТП».

Кредиторами компании, по информации базы данных СПАРК-Интерфакс, были ООО «Приморский торговый порт», АО «Открытый порт «Находка» и многие другие российские компании.

Как следует из материалов дела, кредиторы требуют от компании долги на общую сумму 19 008 675 507 рублей. Из них погашено 8 598 251 600 рублей. Сообщается, что ООО «Стройиновация» входит в ГК «Сумма» Зиявудина Магомедова.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в марте 2018 года председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов были арестованы. В офисе Владивостокского морского торгового порта также проводились следственные действия. Официальное обвинение Магомедовым предъявили только в начале мая. Группа «Сумма» является основным из акционеров транспортной группы FESCO. Зиявудин Магомедов до декабря 2017 года входил в руководящий состав совета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство».

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