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Posted 9 августа 2019, 04:24

Published 9 августа 2019, 04:24

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Владивостокцы продолжают засорять свой город

Владивостокцы продолжают засорять свой город

9 августа 2019, 04:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Мусор
Жители столицы Дальнего Востока продолжают скидывать бытовые отходы на пересечении улиц Катерной и Басаргина. В прошлом месяце на месте незаконной свалки произошёл сильный пожар. Свалку обещают ликвидировать, вопрос в том – надолго ли, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жители Владивостока не устают жаловаться на самовольно организованные свалки в черте города. Так, неравнодушные граждане не первый месяц указывают на скопление мусора в районе пересечения улиц Катерной и Басаргина.

Спустя почти месяц городские службы принялись за ликвидацию мусорной свалки. Специально для этих целей в данный район отправили рабочих и пригнали самосвал с трактором. Вопрос состоит только в том, надолго ли местность останется чистой. Как уверяют сами же жители, некоторые соседи и проезжающие мимо граждане постоянно выбрасывают здесь бытовые отходы.

В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства пояснили, что приморцы и представители различных компаний могут заплатить штраф в размере 500 рублей за сброс мусора и старых покрышек в лесу, вдоль дорог и в других, не установленных для этих целей, местах.

Напомним, в прошлом месяце на территории несанкционированной свалки произошёл сильный пожар. Сгорели автомобильные покрышки, строительный мусор и другие бытовые отходы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Сети распространяются фотографии популярных мест отдыха Приморья, заваленные мусором. Как отмечают сами пользователи, во всём виноваты отдыхающие, которые сами же создают свалку из бытовых отходов в месте, где они проводят досуг.

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#Новости#Общество#Владивосток#Мусор#Свалка
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