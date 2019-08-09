Владивостокцы продолжают засорять свой город

Posted 9 августа 2019, 04:24
Published 9 августа 2019, 04:24
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Жители Владивостока не устают жаловаться на самовольно организованные свалки в черте города. Так, неравнодушные граждане не первый месяц указывают на скопление мусора в районе пересечения улиц Катерной и Басаргина.
Спустя почти месяц городские службы принялись за ликвидацию мусорной свалки. Специально для этих целей в данный район отправили рабочих и пригнали самосвал с трактором. Вопрос состоит только в том, надолго ли местность останется чистой. Как уверяют сами же жители, некоторые соседи и проезжающие мимо граждане постоянно выбрасывают здесь бытовые отходы.
В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства пояснили, что приморцы и представители различных компаний могут заплатить штраф в размере 500 рублей за сброс мусора и старых покрышек в лесу, вдоль дорог и в других, не установленных для этих целей, местах.
Напомним, в прошлом месяце на территории несанкционированной свалки произошёл сильный пожар. Сгорели автомобильные покрышки, строительный мусор и другие бытовые отходы.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Сети распространяются фотографии популярных мест отдыха Приморья, заваленные мусором. Как отмечают сами пользователи, во всём виноваты отдыхающие, которые сами же создают свалку из бытовых отходов в месте, где они проводят досуг.