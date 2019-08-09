Владивостокцы продолжают засорять свой город

Спустя почти месяц городские службы принялись за ликвидацию мусорной свалки. Специально для этих целей в данный район отправили рабочих и пригнали самосвал с трактором. Вопрос состоит только в том, надолго ли местность останется чистой. Как уверяют сами же жители, некоторые соседи и проезжающие мимо граждане постоянно выбрасывают здесь бытовые отходы.