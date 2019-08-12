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Posted 12 августа 2019, 01:16

Published 12 августа 2019, 01:16

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Оставайтесь дома: некоторые дороги размыло в Приморье

Оставайтесь дома: некоторые дороги размыло в Приморье

12 августа 2019, 01:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Потоп
Сильные дожди прошлись по Приморскому краю в ночь с 11 на 12 августа. От осадков резко поднялся уровень грунтовых вод, которые подтопили участки сельских дорог в северо-западных муниципальных районах края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Больше всех от дождей, по сообщениям очевидцев, пострадал Пожарский район Приморья. За прошедшую ночь во власти грунтовых вод оказались несколько сельских дорог. В частности, была размыта дорога в село Нагорное. Кадрами стихийного происшествия поделились интернет-пользователи в инстаграм-паблике pogoda_25_region.

Автор видео рассказывает, что выбраться из села Нагорное не представляется возможным, проезд на легковых автомобилях на данном участке дороги может привести к печальным последствиям.

Также в данном паблике сообщается, что была размыта дорога к селу Знаменка в том же Пожарском районе. Обильные дожди подняли уровень воды в местных реках, поэтому дороги оказались в числе затопленных.

«Никуда не надо ехать, оставайтесь дома. Неизвестн,о есть ли там ямы под водой и где заканчивается кромка дороги», – отмечают в комментариях жители края.

Также пользователи советуют жителям, пострадавшим от циклона, запастись продуктами, так как дожди обещают в течении всей последующей недели.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщал о том, что в селе Новостройка Пожарского района после дождей были затоплены подвалы трёх многоквартирных домов. Чтобы избежать последствий короткого замыкания, МЧС района приняло решение отключить линию электропередачи.

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#Новости#Владивосток#Потоп
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