Оставайтесь дома: некоторые дороги размыло в Приморье

Posted 12 августа 2019, 01:16
Published 12 августа 2019, 01:16
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Больше всех от дождей, по сообщениям очевидцев, пострадал Пожарский район Приморья. За прошедшую ночь во власти грунтовых вод оказались несколько сельских дорог. В частности, была размыта дорога в село Нагорное. Кадрами стихийного происшествия поделились интернет-пользователи в инстаграм-паблике pogoda_25_region.
Автор видео рассказывает, что выбраться из села Нагорное не представляется возможным, проезд на легковых автомобилях на данном участке дороги может привести к печальным последствиям.
Также в данном паблике сообщается, что была размыта дорога к селу Знаменка в том же Пожарском районе. Обильные дожди подняли уровень воды в местных реках, поэтому дороги оказались в числе затопленных.
«Никуда не надо ехать, оставайтесь дома. Неизвестн,о есть ли там ямы под водой и где заканчивается кромка дороги», – отмечают в комментариях жители края.
Также пользователи советуют жителям, пострадавшим от циклона, запастись продуктами, так как дожди обещают в течении всей последующей недели.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщал о том, что в селе Новостройка Пожарского района после дождей были затоплены подвалы трёх многоквартирных домов. Чтобы избежать последствий короткого замыкания, МЧС района приняло решение отключить линию электропередачи.