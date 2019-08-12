Оставайтесь дома: некоторые дороги размыло в Приморье

Больше всех от дождей, по сообщениям очевидцев, пострадал Пожарский район Приморья. За прошедшую ночь во власти грунтовых вод оказались несколько сельских дорог. В частности, была размыта дорога в село Нагорное. Кадрами стихийного происшествия поделились интернет-пользователи в инстаграм-паблике pogoda_25_region.