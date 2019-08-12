Почти два часа пожарные тушили катер в Приморье

Posted 12 августа 2019, 03:42
Published 12 августа 2019, 03:42
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что после полуночи в пожаро-спасательную службу Владивостока поступило сообщение о том, что в районе станции Моргородок горит катер. Через почти 15 минут пожарные прибыли на место происшествия и начали его тушить. Спустя почти два часа возгорание удалось полностью ликвидировать.
В компетентном ведомстве о причинах возгорания не сообщили. Известно только о том, что площадь пожара составила 15 квадратных метров, а в тушении были задействованы 12 представителей МЧС России.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в районе набережной Цесаревича сгорел катер прямо на глазах очевидцев. На место происшествия прибыли пожарные, пытались не только ликвидировать возгорание, но и узнать, кому принадлежит катер.