Почти два часа пожарные тушили катер в Приморье

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что после полуночи в пожаро-спасательную службу Владивостока поступило сообщение о том, что в районе станции Моргородок горит катер. Через почти 15 минут пожарные прибыли на место происшествия и начали его тушить. Спустя почти два часа возгорание удалось полностью ликвидировать.