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Posted 13 августа 2019, 00:43

Published 13 августа 2019, 00:43

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В мэрии Владивостока рассказали, когда откроется «путинская» школа

В мэрии Владивостока рассказали, когда откроется «путинская» школа

13 августа 2019, 00:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Школьники
В 2020 году в столице Дальнего Востока планируют открыть школу № 55 по улице Снеговая. В 2013 году её закрыли из-за того, что образовательное учреждение посещало мало детей. Однако о школе узнал президент РФ Владимир Путин и, возможно, во Владивостоке решили, что она нужна, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что в школе № 55, которая не функционировала как образовательное учреждение на протяжении шести лет, начались ремонтные работы. Сейчас специалисты пытаются восстановить кровлю, заменить окна, двери, сантехнику и вентиляцию. В дальнейшем они отремонтируют спортивный зал и кабинеты, а уже потом в школе появится новая мебель и необходимый инвентарь.

Специалисты планируют, что общеобразовательное учреждение откроется только в 2020 году.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что вопрос об открытии школы поднял общественник из Приморья во время пресс-конференции с участием президента РФ Владимира Путина в декабре прошлого года. Он пояснил, что школу закрыли шесть лет назад из-за того, что почти на 300 учеников не хватало учителей. А теперь детям приходиться ездить на учёбу в отдалённые районы. В дальнейшем на сайте Кремя появилось поручение губернатору региона Олегу Кожемяко выяснить причины прекращения деятельности. После этого краевые власти приняли решение восстановить общеобразовательное учреждение.

В январе текущего года в пресс-службе администрации краевого центра поясняли, что школа будет восстановлена к новому учебному году, однако открыть школу планируют только в следующем году.

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