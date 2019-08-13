В мэрии Владивостока рассказали, когда откроется «путинская» школа

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что вопрос об открытии школы поднял общественник из Приморья во время пресс-конференции с участием президента РФ Владимира Путина в декабре прошлого года. Он пояснил, что школу закрыли шесть лет назад из-за того, что почти на 300 учеников не хватало учителей. А теперь детям приходиться ездить на учёбу в отдалённые районы. В дальнейшем на сайте Кремя появилось поручение губернатору региона Олегу Кожемяко выяснить причины прекращения деятельности. После этого краевые власти приняли решение восстановить общеобразовательное учреждение.