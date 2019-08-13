В мэрии Владивостока рассказали, когда откроется «путинская» школа

Posted 13 августа 2019, 00:43
Published 13 августа 2019, 00:43
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту агентства рассказали о том, что в школе № 55, которая не функционировала как образовательное учреждение на протяжении шести лет, начались ремонтные работы. Сейчас специалисты пытаются восстановить кровлю, заменить окна, двери, сантехнику и вентиляцию. В дальнейшем они отремонтируют спортивный зал и кабинеты, а уже потом в школе появится новая мебель и необходимый инвентарь.
Специалисты планируют, что общеобразовательное учреждение откроется только в 2020 году.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что вопрос об открытии школы поднял общественник из Приморья во время пресс-конференции с участием президента РФ Владимира Путина в декабре прошлого года. Он пояснил, что школу закрыли шесть лет назад из-за того, что почти на 300 учеников не хватало учителей. А теперь детям приходиться ездить на учёбу в отдалённые районы. В дальнейшем на сайте Кремя появилось поручение губернатору региона Олегу Кожемяко выяснить причины прекращения деятельности. После этого краевые власти приняли решение восстановить общеобразовательное учреждение.
В январе текущего года в пресс-службе администрации краевого центра поясняли, что школа будет восстановлена к новому учебному году, однако открыть школу планируют только в следующем году.