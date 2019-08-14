Правительство Хабаровского края потратило 37 миллионов на экспозицию на ВЭФ

Posted 14 августа 2019, 03:40
Published 14 августа 2019, 03:40
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Ежегодно в рамках форума работает «Улица Дальнего Востока», где регионы представляют свой культурный, туристический и научный потенциал. Этот год не станет исключением, регионы уже вовсю тратят на «имидж» бюджетные деньги.
Согласно техническому заданию, размещённому на сайте госзакупок, в этом году площадка Хабаровского края будет декорирована под уникальный памятник природы «Амурские столбы». Юбилейный павильон обойдётся региональному бюджету в 37 миллионов рублей. В сумму входят все расходы — создание экспозиции, проживание делегации, охрана и прочее.
Для примера, Магаданская область с государственным долгом 15,2 миллиарда рублей потратит на оформление павильона для ВЭФ потратит всего 11 миллионов рублей. Согласно данным сайта госзакупок, в четыре миллиона рублей обойдутся три скульптуры овцебыков и палтуса.
Разумеется, ни хабаровчане, ни жители других регионов никакого эффекта от участия региона в международном форуме не замечают. Большинство проектов так и остаются проектами, а желание населения покинуть пределы Дальнего Востока с каждым годом только растёт. Потому что проблем помимо павильонов в регионе масса — мельком увиденные по телевизору крабы, ракушки, овцебыки и контейнеры, на которые ушли миллионы, ни нисколько это желание не уменьшают.
Отметим, что ни один из четырех прежних павильонов не был использован после ВЭФ. 2017 год павильон «Остров — рыба», который был сконструирован из экологически чистых материалов и обошёлся Хабаровскому краю в 8,5 млн рублей остался брошенным в Приморье. В 2018 году павильон края за 31,4 миллиона рублей не бросили, но его судьба не известна — после ВЭФ найти упоминание о многомиллионном сооружении нигде не удалось.
Понятно, что для руководства Хабаровского края экономия бюджета это дело избирательное: сегодня хочу, завтра не хочу. Как говорится, хозяин — барин. Но кто и как будет покрывать «левые» расходы на зрелища при реальном отсутствии «хлеба». По состоянию на 1 июля 2019 регион остаётся в топе должников. Государственный долг Хабаровского края по сравнению с данными на 1 января 2019 года вырос на 3 миллиарда рублей и сегодня достиг отметки в 52,1 миллиарда рублей На прошлой неделе крупное рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Хабаровского края до уровня ruBBB. Бюджет региона остаётся дефицитным, а одной из основных причин дефицита являются увеличение расходов краевого бюджета на исполнение «майских» указов. Из-за отсутствия денег на счетах ликвидность бюджета поддерживается за счет кредитных линий коммерческих банков. Из-за роста в 2020 году доля краткосрочного долга может увеличиться до 46%, в результате чего регион будет вынужден рефинансировать значительную часть обязательств за счет коммерческих кредитов.
Мнение экспертов подтверждают размещенные Министерством финансов Хабаровского края аукционы на предоставление кредитных ресурсов для финансирования дефицита краевого бюджета на сумму порядка 4 миллиардов. Последние четыре состоялись 13 августа, начальная максимальная цена каждого контракта составила 164 666 667 рублей.