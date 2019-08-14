Правительство Хабаровского края потратило 37 миллионов на экспозицию на ВЭФ

Понятно, что для руководства Хабаровского края экономия бюджета это дело избирательное: сегодня хочу, завтра не хочу. Как говорится, хозяин — барин. Но кто и как будет покрывать «левые» расходы на зрелища при реальном отсутствии «хлеба». По состоянию на 1 июля 2019 регион остаётся в топе должников. Государственный долг Хабаровского края по сравнению с данными на 1 января 2019 года вырос на 3 миллиарда рублей и сегодня достиг отметки в 52,1 миллиарда рублей На прошлой неделе крупное рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Хабаровского края до уровня ruBBB. Бюджет региона остаётся дефицитным, а одной из основных причин дефицита являются увеличение расходов краевого бюджета на исполнение «майских» указов. Из-за отсутствия денег на счетах ликвидность бюджета поддерживается за счет кредитных линий коммерческих банков. Из-за роста в 2020 году доля краткосрочного долга может увеличиться до 46%, в результате чего регион будет вынужден рефинансировать значительную часть обязательств за счет коммерческих кредитов.