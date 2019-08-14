Приморцам продолжают компенсировать расходы за ипотечный кредит

В ведомстве пояснили, что выплаты производятся в течение пяти лет. Однако есть и условия, при которых заёмщику не будет предоставлена компенсация. Это может произойти в случае, если у приморца имеется просроченная задолженность по ипотечному кредиту, в случае, если заёмщик за пять лет полностью погасил кредит, а также в случае, если заёмщик сменил место жительства и покинул Приморский край.