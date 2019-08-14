Приморцам продолжают компенсировать расходы за ипотечный кредит

Posted 14 августа 2019, 05:58
Published 14 августа 2019, 05:58
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации краевого центра, выплаты на расходы по ипотечному кредиту получили более 1000 жителей региона. Большая часть из них – молодые семьи с детьми, что существенно помогает семейному бюджету.
В ведомстве пояснили, что выплаты производятся в течение пяти лет. Однако есть и условия, при которых заёмщику не будет предоставлена компенсация. Это может произойти в случае, если у приморца имеется просроченная задолженность по ипотечному кредиту, в случае, если заёмщик за пять лет полностью погасил кредит, а также в случае, если заёмщик сменил место жительства и покинул Приморский край.
В рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы, компенсировать часть процентов по ипотечным кредитам в регионе начали с 2012 года. Правила распространяются только на тех, кто решил оформить ипотеку на покупку квартиры в строящемся доме или в новостройке. Специалисты отметили, что для оформления компенсации по процентам за ипотеку следует обращаться в отделы приемы Приморского центра соцподдержки населения или МФЦ по месту жительства.