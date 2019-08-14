Теперь точно покидайте пляж: спасатели предупреждают приморцев об опасности

В ведомстве корреспонденту агентства рассказали о том, что, в связи с выходом на Японское море мощного тайфуна «Кроса», в регионе объявлено штормовое предупреждение на 16 и 17 августа. В ночь на субботу во Владивостоке ожидаются сильные дожди. А днём 17 августа они распространятся на большую территорию региона. За 12 часов в отдельных районах края может выпасть до 50 миллиметров осадков.