Теперь точно покидайте пляж: спасатели предупреждают приморцев об опасности

Posted 14 августа 2019, 04:31
Published 14 августа 2019, 04:31
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В ведомстве корреспонденту агентства рассказали о том, что, в связи с выходом на Японское море мощного тайфуна «Кроса», в регионе объявлено штормовое предупреждение на 16 и 17 августа. В ночь на субботу во Владивостоке ожидаются сильные дожди. А днём 17 августа они распространятся на большую территорию региона. За 12 часов в отдельных районах края может выпасть до 50 миллиметров осадков.
Спасатели пояснили, что туристам стоит в срочном порядке покинуть прибрежную зону. Там в эти дни будет находиться крайне опасно. А тем, кто запланировал отдых на пляже, стоит перенести свои планы и остаться в своём населённом пункте. Помимо этого в ведомстве пояснили, что в крае может увеличиться количество ДТП, некоторые дороги региона окажутся в числе «затопленных».
Об опасности предупреждают жителей районов, которые попали в список паводкоопасных. Таких в крае 15: Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Пограничный, Ханкайский, Спасский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Тернейский, Дальнереченский, Пожарский. На территориях возможно подтопление сельхозугодий, низководных мостов и нескольких дорог. Не исключено, что приморцам нужно будет подготовиться к эвакуации. Правила при предупреждении об эвакуации опубликованы на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики в среду, 14 августа, объявили штормовое предупреждение на 16 и 17 августа. Мощный тайфун «Кроса» всё же окажет влияние на погоду в крае.