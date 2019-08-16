В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за угрозы распространения опасного вируса

Posted 16 августа 2019, 00:55
Published 16 августа 2019, 00:55
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В Хабаровском крае ветеринарные службы проверяют все частные хозяйства, занимающиеся разведением свиней. Прежде всего это касается тех, районов, которые граничат с Китаем и Приморским краем. По официальной информации правительства региона, пока не зафиксировано ни одного случая заражения АЧС. Однако угроза распространения вируса по-прежнему остаётся высокой.
Напомним, что АЧС был обнаружен в Пограничном районе Приморья. ДНК вируса была найдена среди диких кабанов на территории охотничьих угодий. Сейчас на территории района введён карантин.
Также к зоне опасности были отнесены территории Пограничного, Ханкайского, Хорольского, Октябрьского районов, а также Уссурийский городской округ и часть Михайловского района до федеральной автотрассы у села Осиновка.
Ветеринарными службами двух регионов усилен контроль за поставками и реализацией мясных изделий. Проверяющие посты были выставлены у посёлка Лучегорск на федеральной трассе Владивосток – Хабаровск, на Амурском мосту и на федеральной трассе в Бикинском районе Хабаровского края.
Отметим, что, со слов специалистов ветеринарной службы, представителей соответствующих служб просят жителей регионов проверять документы у продавцов мясной продукции, а лучше всего избегать покупок на стихийных рынках.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что ветеринарные специалисты из Владимира подтвердили наличие вируса африканской чумы свиней на территории одной из ферм в Пограничном районе. Позже в районе был введён карантин и объявлен режим ЧС муниципального уровня.