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Posted 16 августа 2019, 00:55

Published 16 августа 2019, 00:55

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за угрозы распространения опасного вируса

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за угрозы распространения опасного вируса

16 августа 2019, 00:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Режим ЧС
В начале августа ветеринарные специалисты выявили вирус АЧС в Пограничном районе Приморья. Чтобы исключить возможность распространения заболевания были введены санитарные посты в Приморье и Хабаровске, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Хабаровском крае ветеринарные службы проверяют все частные хозяйства, занимающиеся разведением свиней. Прежде всего это касается тех, районов, которые граничат с Китаем и Приморским краем. По официальной информации правительства региона, пока не зафиксировано ни одного случая заражения АЧС. Однако угроза распространения вируса по-прежнему остаётся высокой.

Напомним, что АЧС был обнаружен в Пограничном районе Приморья. ДНК вируса была найдена среди диких кабанов на территории охотничьих угодий. Сейчас на территории района введён карантин.

Также к зоне опасности были отнесены территории Пограничного, Ханкайского, Хорольского, Октябрьского районов, а также Уссурийский городской округ и часть Михайловского района до федеральной автотрассы у села Осиновка.

Ветеринарными службами двух регионов усилен контроль за поставками и реализацией мясных изделий. Проверяющие посты были выставлены у посёлка Лучегорск на федеральной трассе Владивосток – Хабаровск, на Амурском мосту и на федеральной трассе в Бикинском районе Хабаровского края.

Отметим, что, со слов специалистов ветеринарной службы, представителей соответствующих служб просят жителей регионов проверять документы у продавцов мясной продукции, а лучше всего избегать покупок на стихийных рынках.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что ветеринарные специалисты из Владимира подтвердили наличие вируса африканской чумы свиней на территории одной из ферм в Пограничном районе. Позже в районе был введён карантин и объявлен режим ЧС муниципального уровня.

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#Новости#Хабаровский край#Дальний Восток#Хабаровск#Режим ЧС
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