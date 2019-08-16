В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за угрозы распространения опасного вируса

В Хабаровском крае ветеринарные службы проверяют все частные хозяйства, занимающиеся разведением свиней. Прежде всего это касается тех, районов, которые граничат с Китаем и Приморским краем. По официальной информации правительства региона, пока не зафиксировано ни одного случая заражения АЧС. Однако угроза распространения вируса по-прежнему остаётся высокой.