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Posted 18 августа 2019, 01:02

Published 18 августа 2019, 01:02

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

В Приморье развернули пункты временного содержания для жертв тайфуна

В Приморье развернули пункты временного содержания для жертв тайфуна

18 августа 2019, 01:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В наиболее подтопленных районах Приморья, люди находятся в пунктах временного размещения, сообщает РИА «Восток-Медиа». Они ждут когда «большая вода» уйдёт из их домов.

Главы муниципальных образований доложили о текущей ситуации на своих территориях. Так, уровень воды в реке Раздольная превысил исторический максимум. В Уссурийске ожидается опасный уровень воды без подтопления центральной части.

Из-за прошедших дождей сложная обстановка сложилась в Октябрьском районе. Здесь спасатели эвакуировали людей с подтопленных территорий, к настоящему времени они расселены по родственникам, 58 человек находятся в пунктах временного размещения Октябрьского района, пять — в Уссурийске.

В Лесозаводском городском в пионерлагере имени Горького развернут пункт временного размещения на 100 мест, сейчас в нем размещены одна женщина и три ребенка. В Дальнереченске организованы пять пунктов, готовые принять до 200 человек.

Сообщается о том, что приморский фермер Анатолий Тимчишин из села Синельникова приютил у себя более сорока пострадавших. Режим ЧС сохраняется в семи муниципалитетах: Лесозаводском, Уссурийском и Дальнереченском городских округах, Лазовском, Пожарском, Пограничном и Октябрьском районах. Подтоплено более 287 домов и 1499 придомовых территорий.

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