В Приморье развернули пункты временного содержания для жертв тайфуна

Posted 18 августа 2019, 01:02
Published 18 августа 2019, 01:02
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Главы муниципальных образований доложили о текущей ситуации на своих территориях. Так, уровень воды в реке Раздольная превысил исторический максимум. В Уссурийске ожидается опасный уровень воды без подтопления центральной части.
Из-за прошедших дождей сложная обстановка сложилась в Октябрьском районе. Здесь спасатели эвакуировали людей с подтопленных территорий, к настоящему времени они расселены по родственникам, 58 человек находятся в пунктах временного размещения Октябрьского района, пять — в Уссурийске.
В Лесозаводском городском в пионерлагере имени Горького развернут пункт временного размещения на 100 мест, сейчас в нем размещены одна женщина и три ребенка. В Дальнереченске организованы пять пунктов, готовые принять до 200 человек.
Сообщается о том, что приморский фермер Анатолий Тимчишин из села Синельникова приютил у себя более сорока пострадавших. Режим ЧС сохраняется в семи муниципалитетах: Лесозаводском, Уссурийском и Дальнереченском городских округах, Лазовском, Пожарском, Пограничном и Октябрьском районах. Подтоплено более 287 домов и 1499 придомовых территорий.