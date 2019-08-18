Звёзды российского шоу-бизнеса пытаются спасти владивостокское кафе от сноса

«Дорогие друзья. На острове Русский в бухте Рында есть кафе „Штурвал“. Его владелец Виталий Дудко, замечательный, потрясающий человек. Все эти годы в течение которых я приезжал во Владивосток. В течение пятнадцати я помню это кафе. Виталий всегда радушно принимал там моих коллег. Всех знаменитостей, которые приезжали во Владивосток Виталий всегда принимал у себя. Замечательное, потрясающее туристическое место. И вот недавно властями было принято решение сноса кафе, как незаконной постройки. Видать кому-то земля понадобилась. Я против этого. Кто со мной присоединяйтесь», — произнёс Сергей Безруков в своём видеообращении.