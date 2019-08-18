Звёзды российского шоу-бизнеса пытаются спасти владивостокское кафе от сноса

Posted 18 августа 2019, 02:42
Published 18 августа 2019, 02:42
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
В защиту кафе видеоролики выпустили такие звёзды, как Сергей Безруков, Андрей Кайков и Игорь Письменный. В своих обращениях они называют «Штурвал» любимым местом, а директора кафе — старым другом.
«Дорогие друзья. На острове Русский в бухте Рында есть кафе „Штурвал“. Его владелец Виталий Дудко, замечательный, потрясающий человек. Все эти годы в течение которых я приезжал во Владивосток. В течение пятнадцати я помню это кафе. Виталий всегда радушно принимал там моих коллег. Всех знаменитостей, которые приезжали во Владивосток Виталий всегда принимал у себя. Замечательное, потрясающее туристическое место. И вот недавно властями было принято решение сноса кафе, как незаконной постройки. Видать кому-то земля понадобилась. Я против этого. Кто со мной присоединяйтесь», — произнёс Сергей Безруков в своём видеообращении.
В администрации Владивостока объяснили, что кафе установлено незаконно. А у директора вообще нет документов на ведение предпринимательской деятельности. Кроме того в администрации города сообщили, что директору кафе предлагалось решить вопрос законным путём и провести межевание и аукцион.