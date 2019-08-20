Опасный вирус вспыхнул в одном из районов Приморья

Posted 20 августа 2019, 04:55
Published 20 августа 2019, 04:55
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
В управлении Россельхознадзора по Приморскому краю корреспонденту агентства о том, что вирус африканской чумы свиней был выявлен специалистами ещё в конце июля текущего года. Пробы материала были направлены в город Владимир. Диагноз подтвердился.
На территории подсобного хозяйства в Надеждинском районе Приморья введены ограничительные мероприятия. Ветеринары попытаются сделать так, чтобы вирус не распространился на большую территорию. Пока только существует две группы территорий, где существует угроза опасного вируса. Первая — лесной массив, расположенный в радиусе не менее пяти километров от подсобного хозяйства в Надеждинском районе. Сюда же входит железнодорожная станция Веневитино, посёлок Горный.
«Вторая угрожаемая зона — до 100 километров от эпизоотического очага, в пределах границ Надеждинского и Хасанского муниципальных районов, включая населенные пункты — село Нежино, Казарма 25-й километр, поселки Тихий и Оленевод, село Тереховка, часть села Раздольного, расположенного на правом берегу реки Раздольная, села Занадворовка и Кравцовка, с границами на севере села Тереховка, на юге — села Занадворовка, на западе — граница с КНР, на востоке — естественна водная преграда Амурский залив, река Раздольная», — пояснили в ведомстве.
Специалисты напоминают, что вирус опасен для домашнего хозяйства. Для человека он никакую угрозу не представляет.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале августа текущего года вирус африканской чумы свиней был подтверждён в Пограничном районе края. Возникла угроза распространения опасного вируса и на другие территории. Из-за угрозы распространения вируса режим ЧС был введён в Хабаровском крае.