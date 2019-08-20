Опасный вирус вспыхнул в одном из районов Приморья

На территории подсобного хозяйства в Надеждинском районе Приморья введены ограничительные мероприятия. Ветеринары попытаются сделать так, чтобы вирус не распространился на большую территорию. Пока только существует две группы территорий, где существует угроза опасного вируса. Первая — лесной массив, расположенный в радиусе не менее пяти километров от подсобного хозяйства в Надеждинском районе. Сюда же входит железнодорожная станция Веневитино, посёлок Горный.