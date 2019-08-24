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Posted 24 августа 2019, 11:47

Published 24 августа 2019, 11:47

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Картина дня в Приморье: надежда на погоду, утонувшая «мазда» и флаг Украины

24 августа 2019, 11:47
Сюжет
Погода
Главные события субботы, 24 августа — в материале РИА «Восток-Медиа»

Украинский флаг во Владивостоке

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что поднимет флаг Украины над столицей Дальнего Востока.

Таким образом он прокомментировал слова лидера Франции Эммануила Макрона, который после встречи с Владимиром Путиным сказал о том, что верит в европейское будущее РФ и Европу, которая, по словам президента Франции, простирается от Лиссабона до Владивостока.

Размытая дорога и утонувшая «Мазда»

В субботу, 24 августа, в Приморье в очередной раз размыло дорогу в районе реки Лобога. Это происходит постоянно и каждый год. За последнюю неделю это случилось трижды из-за очень сильных дождей.

В районе размытой дороги рядом со Смоляниново сегодня же утонула машина. 69-летний водитель Mazda MPV рискнул проехать по опасному участку, но у него не получилось.

Надежда на солнце

Синоптики сделали прогноз на будущую неделю. В ночь на 26 августа воздух выхолодится до 2-12 градусов со знаком «плюс». На юге температурный фон будет немного выше. А вот первый рабочий день следующей недели будет безоблачным, воздух прогреется до 20-28 градусов.

Во вторник, 27 августа, очередные фронтальные разделы принесут осадки. Ночью немного потеплеет, днём — наоборот, похолодает на 2-4 градуса.

#Новости#Общество#Погода#Дороги#Потоп#Власть#Украина
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