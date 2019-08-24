Картина дня в Приморье: надежда на погоду, утонувшая «мазда» и флаг Украины

Posted 24 августа 2019, 11:47
Published 24 августа 2019, 11:47
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Украинский флаг во Владивостоке
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что поднимет флаг Украины над столицей Дальнего Востока.
Таким образом он прокомментировал слова лидера Франции Эммануила Макрона, который после встречи с Владимиром Путиным сказал о том, что верит в европейское будущее РФ и Европу, которая, по словам президента Франции, простирается от Лиссабона до Владивостока.
Размытая дорога и утонувшая «Мазда»
В субботу, 24 августа, в Приморье в очередной раз размыло дорогу в районе реки Лобога. Это происходит постоянно и каждый год. За последнюю неделю это случилось трижды из-за очень сильных дождей.
В районе размытой дороги рядом со Смоляниново сегодня же утонула машина. 69-летний водитель Mazda MPV рискнул проехать по опасному участку, но у него не получилось.
Надежда на солнце
Синоптики сделали прогноз на будущую неделю. В ночь на 26 августа воздух выхолодится до 2-12 градусов со знаком «плюс». На юге температурный фон будет немного выше. А вот первый рабочий день следующей недели будет безоблачным, воздух прогреется до 20-28 градусов.
Во вторник, 27 августа, очередные фронтальные разделы принесут осадки. Ночью немного потеплеет, днём — наоборот, похолодает на 2-4 градуса.