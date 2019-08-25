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Posted 25 августа 2019, 04:16

Published 25 августа 2019, 04:16

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Дорожные работы во Владивостоке стали причиной возникновения пробок

25 августа 2019, 04:16
Сюжет
Пробки
Жители Владивостока делятся в соцсетях фото и видео кадрами пробок в столице Приморья. Виной тому стали дорожные работы на Золотом мосту. Однако, городские власти заранее предупреждали автомобилистов о неудобствах, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На участке дороги через Золотой мост, в сторону микрорайона Чуркина образовалась многокилометровая пробка. Как сообщает инстаграм-паблик dps_vl, движение автомобилей заторможено из-за проведения ремонтных работ.

Несколько сотен грузовых и легковых автомобилей стоят на мосту в ожидании долгожданного проезда. Однако, администрация города ещё 23 августа сообщало о том, что на данном участке дороги будут проходить ремонтные работы. В связи с этим городские власти предлагали автомобилистам выбрать альтернативный маршрут для проезда в сторону Чуркина.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что после сильных ливневых дождей, вызванных штормом «Кроса», на дорожном полотне Золотого моста образовались ямы. При этом многие горожане отмечали тот факт, что ремонт на дороге был проведён за две недели до удара стихии.

#Новости#Общество#Владивосток#Пробки
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