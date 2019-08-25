Дорожные работы во Владивостоке стали причиной возникновения пробок

Несколько сотен грузовых и легковых автомобилей стоят на мосту в ожидании долгожданного проезда. Однако, администрация города ещё 23 августа сообщало о том, что на данном участке дороги будут проходить ремонтные работы. В связи с этим городские власти предлагали автомобилистам выбрать альтернативный маршрут для проезда в сторону Чуркина.