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Posted 26 августа 2019, 00:36

Published 26 августа 2019, 00:36

Modified 28 августа 2023, 05:37

Updated 28 августа 2023, 05:37

В Приморье прошёл фестиваль мёда

В Приморье прошёл фестиваль мёда

26 августа 2019, 00:36
Фото: РИА «Восток-Медиа».
В приморском селе Анучино состоялся фестиваль мёда и медовой продукции, сообщает РИА «Восток-Медиа». Местные фермеры выставили на продажу пчелиные дары природы, а творческие коллективы продемонстрировали свои номера.

Несмотря на дождь, фестиваль мёда в Анучино собрал более тысячи посетителей. Люди приехали для того, чтобы приобрести натуральный мёд и поучаствовать в конкурсах с приятными подарками.

На мероприятии побывал глава региона Олег Кожемяко. Губернатор пообщался с фермерами и высказал своё мнение о фестивале.

«Для того, чтобы пчеловоды сегодня видели перспективу, мы делаем больше зон покоя для липы — основного медоноса Приморского края. Безусловно, поддержка пчеловодства важна, потому что это — занятость населения, возможность заработка для жителей сельской местности и традиционный образ жизни наших сёл в Приморье», — сообщил Олег Кожемяко.

Сами пчеловоды отметили, что фестиваль для них — отличный способ не только реализовать часть своего продукта, но и популяризировать его. Для этих целей многие пчеловоды устраивали дегустации мёда и медовой продукции.

Организаторы предложили посетителям фестиваля большое количество развлечений. Гости могли попробовать себя в откачке мёда, покормить животных на маленькой ферме, а также посмотреть и примерить «обмундирование» пчеловода.

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