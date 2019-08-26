В Приморье прошёл фестиваль мёда

Posted 26 августа 2019, 00:36
Published 26 августа 2019, 00:36
Modified 28 августа 2023, 05:37
Updated 28 августа 2023, 05:37
Несмотря на дождь, фестиваль мёда в Анучино собрал более тысячи посетителей. Люди приехали для того, чтобы приобрести натуральный мёд и поучаствовать в конкурсах с приятными подарками.
На мероприятии побывал глава региона Олег Кожемяко. Губернатор пообщался с фермерами и высказал своё мнение о фестивале.
«Для того, чтобы пчеловоды сегодня видели перспективу, мы делаем больше зон покоя для липы — основного медоноса Приморского края. Безусловно, поддержка пчеловодства важна, потому что это — занятость населения, возможность заработка для жителей сельской местности и традиционный образ жизни наших сёл в Приморье», — сообщил Олег Кожемяко.
Сами пчеловоды отметили, что фестиваль для них — отличный способ не только реализовать часть своего продукта, но и популяризировать его. Для этих целей многие пчеловоды устраивали дегустации мёда и медовой продукции.
Организаторы предложили посетителям фестиваля большое количество развлечений. Гости могли попробовать себя в откачке мёда, покормить животных на маленькой ферме, а также посмотреть и примерить «обмундирование» пчеловода.