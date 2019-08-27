Выжившие при взрыве приморцы находятся в тяжёлом состоянии

По информации ТАСС, пострадавшим была оказана помощь врачей, сейчас, после операции, их состояние стабильно. Оперативно обоим жертвам взрыва были проведены операции, сейчас они находятся в сложном, стабильном состоянии. По сообщениям врачей в их состоянии нет отрицательной динамики.