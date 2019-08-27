Выжившие при взрыве приморцы находятся в тяжёлом состоянии

Posted 27 августа 2019, 02:04
Published 27 августа 2019, 02:04
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
По информации ТАСС, пострадавшим была оказана помощь врачей, сейчас, после операции, их состояние стабильно. Оперативно обоим жертвам взрыва были проведены операции, сейчас они находятся в сложном, стабильном состоянии. По сообщениям врачей в их состоянии нет отрицательной динамики.
Взрыв произошёл в понедельник, 26 августа. По предварительным данным, в квартире взорвалась боевая граната. Последствия взрыва оказались фатальны для двоих приморцев. Ещё двоим была оказана оперативная врачебная помощь, после чего они были доставлены в реанимацию.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что из-за за взрыва уже было возбуждено уголовное дело. От взрыва мгновенно погибли два 57-летних приморца. Ещё двое получили серьёзные травмы.