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Posted 27 августа 2019, 02:04

Published 27 августа 2019, 02:04

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Выжившие при взрыве приморцы находятся в тяжёлом состоянии

Выжившие при взрыве приморцы находятся в тяжёлом состоянии

27 августа 2019, 02:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Жители Находки, пострадавшие при взрыве гранаты, находятся в стабильном, но тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации ТАСС, пострадавшим была оказана помощь врачей, сейчас, после операции, их состояние стабильно. Оперативно обоим жертвам взрыва были проведены операции, сейчас они находятся в сложном, стабильном состоянии. По сообщениям врачей в их состоянии нет отрицательной динамики.

Взрыв произошёл в понедельник, 26 августа. По предварительным данным, в квартире взорвалась боевая граната. Последствия взрыва оказались фатальны для двоих приморцев. Ещё двоим была оказана оперативная врачебная помощь, после чего они были доставлены в реанимацию.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что из-за за взрыва уже было возбуждено уголовное дело. От взрыва мгновенно погибли два 57-летних приморца. Ещё двое получили серьёзные травмы.

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#Новости#Находка
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