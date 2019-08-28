«Единоросов» в Приморье попытались скомпрометировать фальшивыми письмами

«Мы отправили информацию во все соответствующие инстанции и правоохранительные органы, об этих письмах. От себя могу сказать, что это грубая подделка, моя подпись была напечатана, а подпись секретаря партии подделана. Сейчас у нас в округе нестабильная обстановка, введён режим ЧС в связи с непогодой, эксперты оценивают масштабы урона, нанесённого стихией. Мы надеемся, что правоохранительные органы сумеют выйти на след мошенников и они понесут заслуженное наказание», - сказал Сергей Васильев.