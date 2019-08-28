«Единоросов» в Приморье попытались скомпрометировать фальшивыми письмами

Posted 28 августа 2019, 07:49
Published 28 августа 2019, 07:49
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Перед выборами депутатов Дальнереченского городского округа седьмого созыва, которые должны состояться в сентябре, некие политические силы решили применить «грязные» политические технологии. От имени главы администрации Дальнереченского городского округа и секретаря местного отделения партии «Единая Россия» местным жителям рассылались письма о том, что им необходимо принять участие в выборах и проголосовать за кандидата от «Единой России» для получения материальной помощи. За «привод друга» авторы письма также обещают деньги.
Глава администрации Дальнереченского городского округа Сергей Васильев в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» сообщил, что администрация, как и «Единая Россия» не имеет отношения к этой рассылке.
«Мы отправили информацию во все соответствующие инстанции и правоохранительные органы, об этих письмах. От себя могу сказать, что это грубая подделка, моя подпись была напечатана, а подпись секретаря партии подделана. Сейчас у нас в округе нестабильная обстановка, введён режим ЧС в связи с непогодой, эксперты оценивают масштабы урона, нанесённого стихией. Мы надеемся, что правоохранительные органы сумеют выйти на след мошенников и они понесут заслуженное наказание», - сказал Сергей Васильев.
Выборы депутатов Дальнереченского городского округа седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года в единый день голосования.