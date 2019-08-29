Учителя Приморья откажутся от классных журналов

Posted 29 августа 2019, 05:17
Published 29 августа 2019, 05:17
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
На пресс-конференции, которая состоялась в здании администрации Приморского края, врио вице-губернатора региона, директор департамента образования и науки региона Наталья Бондаренко рассказала о том, что пока учителя работают по системе «Электронная школа Приморья». Однако такая система не приносит желаемых результатов. Для того, чтобы оптимизировать работу педагогов, в крае будет введена платформа «Сетевой регион», где учителя также буду заполнять электронный журнал и дневники.
«У нас есть портал, который, по нашему мнению, работает слабо. И это недопустимо, когда педагоги вынуждены одновременно вести и электронный, и бумажный журналы. Это двойная работа, которая отнимает слишком много времени. Именно поэтому уже принято решение перейти на новую систему «Сетевой регион». Мы будем отказывать от бумажных журналов. Останутся только электронные журналы и дневники. Кроме того, на этой же платформе можно пройти аттестацию педагогам. В ближайшее время изменения почувствуют на себе не только учителя, но и родители», — пояснила Наталья Бондаренко.
Директор департамента образования и науки отметила, что все учреждения образования прошли приёмки и готовы к новому учебному году, который начнётся уже через несколько дней. Однако в новом учебном году некоторым ученикам придётся учиться во вторую смену.
«Около 18 % школьников у нас будут учиться во вторую смену. Так быть не должно, поэтому мы будет решать данную проблему при помощи строительства новых школ в рамках национального проекта «Образование». На сегодняшний день строительство учреждений образования уже ведётся. Сейчас специалисты строят школу в Шкотовском районе. Кроме того, планируется возвести образовательные учреждения на территории Владивостока», — рассказала Наталья Бондаренко.
В Приморье новый учебный год начнётся для почти 200 тысяч детей. При этом, по словам Натальи Бондаренко, учебный год состоится даже в тех школах, которые пострадали из-за непогоды в крае.