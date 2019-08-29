Учителя Приморья откажутся от классных журналов

«У нас есть портал, который, по нашему мнению, работает слабо. И это недопустимо, когда педагоги вынуждены одновременно вести и электронный, и бумажный журналы. Это двойная работа, которая отнимает слишком много времени. Именно поэтому уже принято решение перейти на новую систему «Сетевой регион». Мы будем отказывать от бумажных журналов. Останутся только электронные журналы и дневники. Кроме того, на этой же платформе можно пройти аттестацию педагогам. В ближайшее время изменения почувствуют на себе не только учителя, но и родители», — пояснила Наталья Бондаренко.