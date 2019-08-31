Ефрейтор покалечил солдата-срочника в Приморье

Posted 31 августа 2019, 05:35
Published 31 августа 2019, 05:35
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
В главном военном управлении Следственного комитета России корреспонденту агентства пояснили, что инцидент в одной из воинских частей произошёл ещё в мае текущего года. Ефрейтор остался недоволен тем, что один из военнослужащих отказывается совершать определённые действия. В итоге, он сначала нанёс ему удар кулаком по каске, а затем ударил его в живот. У потерпевшего произошёл разрыв селезёнки.
После инцидента драчун был понижен в воинском звании. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд рассмотрел все собранные доказательства и вынес мужчине обвинительный приговор. За превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия, ему придётся 3,5 года провести в колонии-поселении. Кроме того у него не будет права занимать должности на государственной службе в течение двух лет.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что ещё одного военного драчуна осудили в Приморье. В одном из кафе находки старший прапорщик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой посетителя. От этого потерпевший получил перелом большеберцовой кости.