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Posted 31 августа 2019, 05:35

Published 31 августа 2019, 05:35

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Ефрейтор покалечил солдата-срочника в Приморье

Ефрейтор покалечил солдата-срочника в Приморье

31 августа 2019, 05:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Уголовное дело
В Приморье вынесен обвинительный приговор ефрейтору, который проходил службу по призыву в одной из воинских частей региона. Ему не понравилось поведение одного из военнослужащих, и он избил мужчину. У потерпевшего произошёл разрыв селезёнки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В главном военном управлении Следственного комитета России корреспонденту агентства пояснили, что инцидент в одной из воинских частей произошёл ещё в мае текущего года. Ефрейтор остался недоволен тем, что один из военнослужащих отказывается совершать определённые действия. В итоге, он сначала нанёс ему удар кулаком по каске, а затем ударил его в живот. У потерпевшего произошёл разрыв селезёнки.

После инцидента драчун был понижен в воинском звании. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд рассмотрел все собранные доказательства и вынес мужчине обвинительный приговор. За превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия, ему придётся 3,5 года провести в колонии-поселении. Кроме того у него не будет права занимать должности на государственной службе в течение двух лет.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что ещё одного военного драчуна осудили в Приморье. В одном из кафе находки старший прапорщик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой посетителя. От этого потерпевший получил перелом большеберцовой кости.

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