Ефрейтор покалечил солдата-срочника в Приморье

После инцидента драчун был понижен в воинском звании. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд рассмотрел все собранные доказательства и вынес мужчине обвинительный приговор. За превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия, ему придётся 3,5 года провести в колонии-поселении. Кроме того у него не будет права занимать должности на государственной службе в течение двух лет.