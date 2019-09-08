На Сахалине распространили информацию о том, что наблюдателей не пускают на выборы

Posted 8 сентября 2019, 01:43
Published 8 сентября 2019, 01:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
О ситуации в Сахалинской области рассказал член общественной палаты РФ Максим Григорьев в социальной сети twitter. Он пояснил, что в Единый день голосования, в момент, когда в области выбирают губернатора, появилась информация о том, что якобы наблюдателей от кандидата на кресло главы региона Алексея Корниенко не пускают на участки. Однако не исключено, что информация может быть обычным вбросом.
«Реальная ситуация в Сахалинской области такова: наблюдатели не оформили документы согласно законодательству района. Но их всё равно пускают на избирательные участки. А в области распространяют ложную информацию», — рассказал в социальной сети Максим Григорьев
Кроме того рассказал член Общественной палаты РФ и про ситуацию в Хабаровском крае. По его мнению, которое он также выразил в соцсети, на участки якобы не пускают членов комиссии с правом совещательного голоса одной из партий. Кроме того Максим Григорьев отметил, что на текущий момент проверяется информация об использовании административного ресурса в Хабаровском крае.
«Странные порядки стали при губернаторе в Хабаровском крае», — рассказал Максим Григорьев.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что очевидцы якобы уже зафиксировали нарушения на выборах в Хабаровском крае. В социальных сетях они рассказали о том, что на участках в регионе размещены листовки с логотипом партии ЛДПР.