На Сахалине распространили информацию о том, что наблюдателей не пускают на выборы

О ситуации в Сахалинской области рассказал член общественной палаты РФ Максим Григорьев в социальной сети twitter. Он пояснил, что в Единый день голосования, в момент, когда в области выбирают губернатора, появилась информация о том, что якобы наблюдателей от кандидата на кресло главы региона Алексея Корниенко не пускают на участки. Однако не исключено, что информация может быть обычным вбросом.