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Posted 7 сентября 2019, 23:14

Published 7 сентября 2019, 23:14

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Нестандартный подход: как отличился кандидат в депутаты перед выборами в Приморье

Нестандартный подход: как отличился кандидат в депутаты перед выборами в Приморье

7 сентября 2019, 23:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Эксклюзив
В воскресенье, 8 сентября, в России стартовал Единый день голосования. В различных регионах России и в Приморье, в частности, состоятся выборы. Однако уже перед голосованием один из интересных депутатов решил проявить нестандартный подход, который в Избирательной комиссии никто не оценил, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В качестве кандидата на выборах в думу Хасанского района Приморья был заявлен предприниматель Павел Панченко. Ещё до начала голосования он, возможно, решил сразу же «показать» себя. На его предвыборных листовках кандидат чётко дал понять, что Славянка точно получит денег. Очевидцы сообщают, что формулировка, которая заинтересует многих, была чёрным по белому написана в листовках.

Не исключено, что многие оценили поступок кандидата. Но в это число не вошли представители Избирательной комиссии. В отношении кандидата сразу же было возбуждено дело об административном правонарушении. А статья простая — подкуп избирателей. Именно так расценили намерения Панченко дать денег районному центру Хасанского района.

Сам Панченко, возможно, был крайне удивлён, ведь, по его словам, дать денег Славянке — это не раздать их всем, а вложить финансовые средства в развитие Славянки.

Пока доподлинно неизвестно, чем именно закончится якобы подкуп избирателей со стороны кандидата. Однако в случае положительного решения первая «инвестиция» будет у Панченко в бюджет района в виде крупного штрафа.

#Новости#Общество#Владивосток#Хасанский район#Эксклюзив#Власть
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