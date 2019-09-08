Нестандартный подход: как отличился кандидат в депутаты перед выборами в Приморье

В качестве кандидата на выборах в думу Хасанского района Приморья был заявлен предприниматель Павел Панченко. Ещё до начала голосования он, возможно, решил сразу же «показать» себя. На его предвыборных листовках кандидат чётко дал понять, что Славянка точно получит денег. Очевидцы сообщают, что формулировка, которая заинтересует многих, была чёрным по белому написана в листовках.