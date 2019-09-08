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Posted 8 сентября 2019, 03:05

Published 8 сентября 2019, 03:05

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Первый пошёл: очевидцы рассказали о «грязной» агитации в Хабаровском крае

Первый пошёл: очевидцы рассказали о «грязной» агитации в Хабаровском крае

8 сентября 2019, 03:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Не прошло и полдня, а в Хабаровском крае уже начинают распространять сообщения с сомнительным содержанием. Жители региона видят не только листы с применением неких приёмов агитации, и получают сообщения в месседжерах. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В частности, о том, как проходят выборы в Хабаровском крае, рассказали пользователи социальной сети Facebook. Пользователь под именем Анна Фёдорова рассказала о том, что после двух часов после начала выборов в Хабаровском крае уже были зафиксированы факты применения «грязной» агитации. Так, около избирательных участков якобы размещены листовки с логотипами партии ЛДПР. Причём расклеены они были прямо на избирательных участках в Единый день голосования.

«По вотсап-чатам региона распространяются картинки, до степени смешения напоминающие рекламу ЛДПР. Формально это не нарушение, но мы все понимаем», — рассказала Анна Фёдорова в социальной сети Facebook.

В комментариях другие пользователи указали на то, что они якобы также попали в рассылку сообщений с сомнительным содержанием. Причём в сообщения также можно увидеть логотип ЛДПР. Пользователи уверены, что здесь без агитации дело не обошлось. Причём якобы факт агитации исходит от партии, к которой ранее был причислен нынешний губернатор края Сергей Фургал.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сразу в нескольких регионах Дальнего Востока проходят выборы. В Приморском крае они организованы во Владивостоке и в Хасанском районе, выборы депутаты в Госдуму проходя в Хабаровске. Губернатора сегодня выбирают в Забайкальском крае и Сахалинской области.

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