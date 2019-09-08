Первый пошёл: очевидцы рассказали о «грязной» агитации в Хабаровском крае

В частности, о том, как проходят выборы в Хабаровском крае, рассказали пользователи социальной сети Facebook. Пользователь под именем Анна Фёдорова рассказала о том, что после двух часов после начала выборов в Хабаровском крае уже были зафиксированы факты применения «грязной» агитации. Так, около избирательных участков якобы размещены листовки с логотипами партии ЛДПР. Причём расклеены они были прямо на избирательных участках в Единый день голосования.