Первый пошёл: очевидцы рассказали о «грязной» агитации в Хабаровском крае

Posted 8 сентября 2019, 03:05
Published 8 сентября 2019, 03:05
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В частности, о том, как проходят выборы в Хабаровском крае, рассказали пользователи социальной сети Facebook. Пользователь под именем Анна Фёдорова рассказала о том, что после двух часов после начала выборов в Хабаровском крае уже были зафиксированы факты применения «грязной» агитации. Так, около избирательных участков якобы размещены листовки с логотипами партии ЛДПР. Причём расклеены они были прямо на избирательных участках в Единый день голосования.
«По вотсап-чатам региона распространяются картинки, до степени смешения напоминающие рекламу ЛДПР. Формально это не нарушение, но мы все понимаем», — рассказала Анна Фёдорова в социальной сети Facebook.
В комментариях другие пользователи указали на то, что они якобы также попали в рассылку сообщений с сомнительным содержанием. Причём в сообщения также можно увидеть логотип ЛДПР. Пользователи уверены, что здесь без агитации дело не обошлось. Причём якобы факт агитации исходит от партии, к которой ранее был причислен нынешний губернатор края Сергей Фургал.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сразу в нескольких регионах Дальнего Востока проходят выборы. В Приморском крае они организованы во Владивостоке и в Хасанском районе, выборы депутаты в Госдуму проходя в Хабаровске. Губернатора сегодня выбирают в Забайкальском крае и Сахалинской области.