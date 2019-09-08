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Posted 8 сентября 2019, 02:04

Published 8 сентября 2019, 02:04

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Почти 1000 избирательных участков работают в Забайкальском крае

Почти 1000 избирательных участков работают в Забайкальском крае

8 сентября 2019, 02:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В Забайкальском крае в воскресенье, 8 сентября, выбирают губернатора региона. На территории свою работу осуществляют почти 1000 избирательных участков. А в число первых, кто решил отдать свой голос, вошёл кандидат в губернаторы, а также врио главы Забайкальского края Александр Осипов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным ТАСС, в регионе Дальнего Востока организовано около 120 муниципальных компаний в Единый день голосования. Там в воскресенье, 8 сентября, выбирают главу региона, депутатов читинской думы. Ещё до начала голосования на один из участков пришёл врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, который также числится в списке претендентов на кресло главы региона.

В 2019 году на должность главы Забайкальского края претендуют четыре человека. Это самовыдвиженец Александр Осипов, представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, кандидат от партии «Патриоты России» Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста.

Отдать свой голос за кандидата жители края могут на 926 избирательных участках. Голосование продлится до 20:00 по местному времени.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что прошло всего несколько часов голосования, а уже в некоторых регионах начались, возможно, вбросы. Так, в Сахалинской области поступила информация о том, что якобы наблюдателей одного из кандидатов в губернаторы не пускают на участки. Однако эту информацию опровергли.

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