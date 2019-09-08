Почти 1000 избирательных участков работают в Забайкальском крае

Posted 8 сентября 2019, 02:04
Published 8 сентября 2019, 02:04
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По данным ТАСС, в регионе Дальнего Востока организовано около 120 муниципальных компаний в Единый день голосования. Там в воскресенье, 8 сентября, выбирают главу региона, депутатов читинской думы. Ещё до начала голосования на один из участков пришёл врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, который также числится в списке претендентов на кресло главы региона.
В 2019 году на должность главы Забайкальского края претендуют четыре человека. Это самовыдвиженец Александр Осипов, представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, кандидат от партии «Патриоты России» Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста.
Отдать свой голос за кандидата жители края могут на 926 избирательных участках. Голосование продлится до 20:00 по местному времени.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что прошло всего несколько часов голосования, а уже в некоторых регионах начались, возможно, вбросы. Так, в Сахалинской области поступила информация о том, что якобы наблюдателей одного из кандидатов в губернаторы не пускают на участки. Однако эту информацию опровергли.