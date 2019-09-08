Почти 1000 избирательных участков работают в Забайкальском крае

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что прошло всего несколько часов голосования, а уже в некоторых регионах начались, возможно, вбросы. Так, в Сахалинской области поступила информация о том, что якобы наблюдателей одного из кандидатов в губернаторы не пускают на участки. Однако эту информацию опровергли.