В самолёте Владивосток — Москва умер пассажир

Posted 9 сентября 2019, 22:48
Published 9 сентября 2019, 22:48
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Трагедия случилась в понедельник, 9 сентября. Как корреспонденту издания рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, терминал «Стригино» в Нижнем Новгороде экстренно принял самолёт из Владивостока около десяти часов утра по местному времени. Посадка была вынужденной, так как на борту авиалайнера скончался мужчина.
По имеющейся информации, мужчина 1956 года рождения умер от остановки сердца.
Борт с остальными пассажирами вылетел из Нижнего Новгорода в Москву спустя примерно полтора часа после вынужденной посадки — в 11:40.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что подобные ситуации, к сожалению, — не редкость. Так, в мае 2018 года в самолёте, следовавшем из Охотска в Хабаровск, умер пассажир.