vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября 2019, 22:48

Published 9 сентября 2019, 22:48

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

В самолёте Владивосток — Москва умер пассажир

9 сентября 2019, 22:48
Сюжет
Самолеты
На борту самолёта авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из столицы Дальнего Востока в столицу России, скончался пассажир. Борт совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде, но врачи лишь констатировали смерть человека, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Трагедия случилась в понедельник, 9 сентября. Как корреспонденту издания рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, терминал «Стригино» в Нижнем Новгороде экстренно принял самолёт из Владивостока около десяти часов утра по местному времени. Посадка была вынужденной, так как на борту авиалайнера скончался мужчина.

По имеющейся информации, мужчина 1956 года рождения умер от остановки сердца.

Борт с остальными пассажирами вылетел из Нижнего Новгорода в Москву спустя примерно полтора часа после вынужденной посадки — в 11:40.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что подобные ситуации, к сожалению, — не редкость. Так, в мае 2018 года в самолёте, следовавшем из Охотска в Хабаровск, умер пассажир.

#Новости#Самолеты#Самолет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика