В самолёте Владивосток — Москва умер пассажир

Трагедия случилась в понедельник, 9 сентября. Как корреспонденту издания рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, терминал «Стригино» в Нижнем Новгороде экстренно принял самолёт из Владивостока около десяти часов утра по местному времени. Посадка была вынужденной, так как на борту авиалайнера скончался мужчина.