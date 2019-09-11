Молодые мамы продолжают получать выплаты на первенцев

Posted 11 сентября 2019, 05:52
Published 11 сентября 2019, 05:52
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В департаменте труда и социального развития Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что в рамках реализации государственной программы »Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013–2021 годы единовременная денежная выплата предоставляется молодым родителям на первого ребёнка без учёта уровня дохода. Её размер составляет около 27 тысяч рублей, а для молодых мам в возрасте от 18 до 25 лет — около 22 тысяч рублей. На новые меры социальной поддержки из краевого бюджета было выделено около 63,4 миллиона рублей. А на доплату молодым мамам — 23 миллиона рублей.
«В результате в качестве государственной поддержки на рождение первенца такие семьи получают 50 тысяч рублей», — рассказали представители департамента труда и социального развития региона.
На сегодняшний день в крае существует 26 мер социальной поддержки, куда входят выплаты по рождению детей, различные компенсации семьям, включая и многодетные семью. Новые меры социальной поддержки разработаны в рамках национального проекта «Демография», который также реализуется на территории региона.