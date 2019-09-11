Молодые мамы продолжают получать выплаты на первенцев

В департаменте труда и социального развития Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что в рамках реализации государственной программы »Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013–2021 годы единовременная денежная выплата предоставляется молодым родителям на первого ребёнка без учёта уровня дохода. Её размер составляет около 27 тысяч рублей, а для молодых мам в возрасте от 18 до 25 лет — около 22 тысяч рублей. На новые меры социальной поддержки из краевого бюджета было выделено около 63,4 миллиона рублей. А на доплату молодым мамам — 23 миллиона рублей.