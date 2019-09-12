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Posted 12 сентября 2019, 02:34

Published 12 сентября 2019, 02:34

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Администрация Приморья пригласила IKEA во Владивосток

12 сентября 2019, 02:34
Администрация Приморского края планирует провести переговоры с представителями производственно-торговой группой компаний по продаже мебели и товаров для дома. В регион пригласили делегацию IKEA, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в краевой администрации, этот вопрос директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков обсудил с делегацией Посольства Королевства Швеция в РФ ещё во время пятого ВЭФ.

Советник отдела экономики и торговли Посольства Швеции Хаглунд Гуннар сказал, что во Владивосток они приехали, чтобы познакомиться с регионом, прощупать бизнес-возможности края.

«Старичков передал собеседникам приглашение для делегации компании IKEA приехать во Владивосток для обсуждения перспектив сотрудничества в двух направлениях: открытие магазина и строительство завода по производству изделий из дерева», — говорится в сообщении администрации.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во время ВЭФ был анонсировал приход ещё одной мировой сети в Приморье. В скором времени в регионе может появиться первый на Дальнем Востоке ресторан McDonald’s.

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