Администрация Приморья пригласила IKEA во Владивосток

Posted 12 сентября 2019, 02:34
Published 12 сентября 2019, 02:34
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Как корреспонденту агентства рассказали в краевой администрации, этот вопрос директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков обсудил с делегацией Посольства Королевства Швеция в РФ ещё во время пятого ВЭФ.
Советник отдела экономики и торговли Посольства Швеции Хаглунд Гуннар сказал, что во Владивосток они приехали, чтобы познакомиться с регионом, прощупать бизнес-возможности края.
«Старичков передал собеседникам приглашение для делегации компании IKEA приехать во Владивосток для обсуждения перспектив сотрудничества в двух направлениях: открытие магазина и строительство завода по производству изделий из дерева», — говорится в сообщении администрации.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что во время ВЭФ был анонсировал приход ещё одной мировой сети в Приморье. В скором времени в регионе может появиться первый на Дальнем Востоке ресторан McDonald’s.