Ему очень сложно ходить: приморцы возле дома организовали место для инвалида

Posted 13 сентября 2019, 07:00
Published 13 сентября 2019, 07:00
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Необычная просьба появилась в Instagram-паблике dps.control. Однако в посте нет указания на то, где именно проживают те, кто опубликовал запись (о том, что это Приморский край, может свидетельствовать автомобильный код на транспортных средствах). Очевидцы рассказали, что около своего дома они выделили место для того, чтобы один из жителей этого же дома мог там припарковать транспортное средство. По их версии, один из проживающих в доме — мужчина с ограниченными возможностями здоровья.
«Ему очень сложно ходить. Помогает жена. Поэтому мы и решили на асфальте жёлтой краской разметить место для его машины. Но есть «особенные» на двух ногах, которые не понимают, что ставить машину туда нельзя. А мужчине-инвалиду приходится сидеть из-за таких по два-три часа после работы около дороги и ждать, пока его место освободится», — рассказали подписчики в соцсетях.
Отметим, возможные жители Приморья и сами поясняют, что знак они разместили неофициальный. Но они хотят сделать так, чтобы там был именно дорожный знак, предупреждающий о том, что парковать там автомобиль могут только люди с ограниченными возможностями здоровья.
Другие пользователи начали сразу же давать свои рекомендации. Некоторые считают, что стоит обратиться в администрации, ещё одни посоветовали решить этот вопрос в ГИБДД.
«В администрацию с заявлением. И с подтверждением того, что человек действительно имеет определённые показатели по состоянию здоровья. И что он проживает в этом доме.
Думаю, этот вопрос решается в ГИБДД.
Собрание жильцов. Потом запрос в управляющую компанию. Там потом уже и будет понятно, куда идти дальше.
Вот это соседи. Вот это я понимаю», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что зачастую некоторые жители региона нарушают правила парковки. И паркуют свои автомобили в местах, где это должны делать граждане с ограниченными возможностями здоровья. Недобросовестные автолюбители, из-за своих действий, становятся «объектами» очевидцев, которые сразу же снимают автомобиль на камеру мобильного телефона и распространяют информацию в соцсетях.