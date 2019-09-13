Ему очень сложно ходить: приморцы возле дома организовали место для инвалида

Необычная просьба появилась в Instagram-паблике dps.control. Однако в посте нет указания на то, где именно проживают те, кто опубликовал запись (о том, что это Приморский край, может свидетельствовать автомобильный код на транспортных средствах). Очевидцы рассказали, что около своего дома они выделили место для того, чтобы один из жителей этого же дома мог там припарковать транспортное средство. По их версии, один из проживающих в доме — мужчина с ограниченными возможностями здоровья.