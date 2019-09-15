Погода благоволит: третье воскресенье сентября в Приморье пройдёт без осадков

Posted 14 сентября 2019, 23:41
Published 14 сентября 2019, 23:41
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В столице Приморья третье воскресенье сентября ожидается без осадков. При этом температура воздуха составит от +21 до +23 градусов, ветер умеренный западный и юго-западный.
На севере региона, в Уссурийске дожди также не ожидаются. Днём воздух прогреется от +22 до +24 градусов. Во второй половине дня ожидается слабый ветер юго-западного направления.
На восточном побережье края, в Находке температура воздуха не будет сильно отличаться от средней в регионе и составит от +21 до +23 градусов. Ветер умеренный восточного и юго-восточного направления.
Хорошим показателем градусника термометра порадует жителей Приморья вода в Амурском заливе и будет составлять +20 градусов. На два градуса выше, по информации синоптиков температура воды в заливе Посьет и составляет +22. Низкие показатели температуры воды зафиксированы в прибрежной зоне бухты Находка - +17 градусов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что тёплая погода будет радовать жителей региона до середины следующей недели. Затем в Приморье, как сообщают синоптики, пройдут дожди, а также произойдёт понижение температуры воздуха.