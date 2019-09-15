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Posted 14 сентября 2019, 23:41

Published 14 сентября 2019, 23:41

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Погода благоволит: третье воскресенье сентября в Приморье пройдёт без осадков

Погода благоволит: третье воскресенье сентября в Приморье пройдёт без осадков

14 сентября 2019, 23:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Погода
Середина месяца по информации синоптиков температура воздуха в Приморье будет составлять от +15 до +26 градусов. В воскресенье, 15 сентября солнечная погода будет над всей территорией края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В столице Приморья третье воскресенье сентября ожидается без осадков. При этом температура воздуха составит от +21 до +23 градусов, ветер умеренный западный и юго-западный.

На севере региона, в Уссурийске дожди также не ожидаются. Днём воздух прогреется от +22 до +24 градусов. Во второй половине дня ожидается слабый ветер юго-западного направления.

На восточном побережье края, в Находке температура воздуха не будет сильно отличаться от средней в регионе и составит от +21 до +23 градусов. Ветер умеренный восточного и юго-восточного направления.

Хорошим показателем градусника термометра порадует жителей Приморья вода в Амурском заливе и будет составлять +20 градусов. На два градуса выше, по информации синоптиков температура воды в заливе Посьет и составляет +22. Низкие показатели температуры воды зафиксированы в прибрежной зоне бухты Находка - +17 градусов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что тёплая погода будет радовать жителей региона до середины следующей недели. Затем в Приморье, как сообщают синоптики, пройдут дожди, а также произойдёт понижение температуры воздуха.

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