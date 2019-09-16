Итоги выборов в Хабаровском крае обсудили даже в Германии

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что единый день голосования состоялся в нескольких субъектах РФ в воскресенье, 8 сентября. В Хабаровском крае также прошли несколько кампаний, но со значительными нарушениями. Так, поступала информация о том, что некоторым выдают бюллетени без паспорта, из-под стола. А другие и вовсе сообщали о том, что в Единый день голосования свой голос отдали якобы даже те, кого уже давно нет в живых.