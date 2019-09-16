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Posted 16 сентября 2019, 10:45

Published 16 сентября 2019, 10:45

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Итоги выборов в Хабаровском крае обсудили даже в Германии

Итоги выборов в Хабаровском крае обсудили даже в Германии

16 сентября 2019, 10:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В одном из изданий Германии появилась целая статья на тему прошедших выборов в Хабаровском крае. Там указано на то, что прошедшая кампания была наполнена фейками и фальсификациями. А сами выборы были «грязными». Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Статья о прошедших в Хабаровском крае выборах была опубликована немецким изданием Frankfurter Rundschau. Там говорится о том, что предвыборная кампания в регионе была «грязной». Кроме того в ней было очень много фейков и фактов фальсификации. Сама же статья носит достаточно громкое название — «Мятежная республика Хабаровск».

Журналисты также указали и на итоги выборов. Они заметили, что как раз победу одержали те, кто является представителей партии, к которой, кстати, причислен действующий губернатор региона Сергей Фургал. Теперь ему, как говорится в статье издания, придётся пережить режим ЧС. И тогда станет понятно, справится ли он с этим самостоятельно, или будет просить помощи.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что единый день голосования состоялся в нескольких субъектах РФ в воскресенье, 8 сентября. В Хабаровском крае также прошли несколько кампаний, но со значительными нарушениями. Так, поступала информация о том, что некоторым выдают бюллетени без паспорта, из-под стола. А другие и вовсе сообщали о том, что в Единый день голосования свой голос отдали якобы даже те, кого уже давно нет в живых.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Хабаровск#Власть
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