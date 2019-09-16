Итоги выборов в Хабаровском крае обсудили даже в Германии

Posted 16 сентября 2019, 10:45
Published 16 сентября 2019, 10:45
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Статья о прошедших в Хабаровском крае выборах была опубликована немецким изданием Frankfurter Rundschau. Там говорится о том, что предвыборная кампания в регионе была «грязной». Кроме того в ней было очень много фейков и фактов фальсификации. Сама же статья носит достаточно громкое название — «Мятежная республика Хабаровск».
Журналисты также указали и на итоги выборов. Они заметили, что как раз победу одержали те, кто является представителей партии, к которой, кстати, причислен действующий губернатор региона Сергей Фургал. Теперь ему, как говорится в статье издания, придётся пережить режим ЧС. И тогда станет понятно, справится ли он с этим самостоятельно, или будет просить помощи.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что единый день голосования состоялся в нескольких субъектах РФ в воскресенье, 8 сентября. В Хабаровском крае также прошли несколько кампаний, но со значительными нарушениями. Так, поступала информация о том, что некоторым выдают бюллетени без паспорта, из-под стола. А другие и вовсе сообщали о том, что в Единый день голосования свой голос отдали якобы даже те, кого уже давно нет в живых.