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Posted 17 сентября 2019, 10:02

Published 17 сентября 2019, 10:02

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Спиртное в России могут ждать новые ограничения

Спиртное в России могут ждать новые ограничения

17 сентября 2019, 10:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В правительстве РФ поддержали законопроект, который регламентирует вопросы продажи алкоголя в барах и кафе с маленькими залами, сообщает РИА «Восток-Медиа». Законотворцы хотят запретить торговлю алкоголем в заведениях с залами менее 20 квадратных метров.

По мнению законотворцев именно такие бары находятся в жилых домах и мешают спокойствию жильцов. Документ подготовила группа депутатов от «ЕР». Поясняется, что инициатива вызвана необходимостью обеспечивать общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания.

В правительстве отметили, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, а также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции, но «концептуально» там поддержали законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

Отмечается, что инициатива грозит закрытием примерно десяти тысяч заведений по всей стране, прежде всего точкам по продаже пива. Как предупреждают участники рынка, расширение площадей сделает их бизнес нерентабельным.

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