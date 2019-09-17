Спиртное в России могут ждать новые ограничения

В правительстве отметили, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, а также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции, но «концептуально» там поддержали законопроект при условии его доработки ко второму чтению.