Второй родительский форум состоится во Владивостоке 13 октября

«В прошлом году мы провели родительский форум впервые — это был для нас принципиально новый опыт, своего рода эксперимент. Но уже в процессе форума, а также после его завершения мы получили массу отзывов о нужности и пользе подобных мероприятий и просьб сделать форум ежегодным. Владивосток — молодой, динамичный, продвинутый город, у нас просто огромное количество активных родителей, стремящихся осознанно подходить к воспитанию своих детей на каждом этапе их жизни. Они не упускают возможности напрямую пообщаться с экспертами — психологами, педагогами, врачами. Родительский форум — отличный шанс за один день получить максимум полезной информации, а также ответы на волнующие вас вопросы относительно воспитания детей. И что немаловажно — получить их от квалифицированных специалистов напрямую. Мы тщательно подходим к подбору контента, наши спикеры — ведущие специалисты в своих областях. А хэдлайнерами конференции выступают известные федеральные и международные эксперты», — рассказала исполнительный директор Дальневосточного консалтингового агентства «Успех», являющегося одним из организаторов форума, Диана Кровлина.