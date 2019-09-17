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Posted 17 сентября 2019, 00:13

Published 17 сентября 2019, 00:13

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Второй родительский форум состоится во Владивостоке 13 октября

Второй родительский форум состоится во Владивостоке 13 октября

17 сентября 2019, 00:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Во Владивостоке 13 октября во второй раз пройдёт масштабное мероприятие, посвящённое вопросам осознанного воспитания детей — Дальневосточный родительский форум. В нём примут участие порядка 20 экспертов из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Психологи, педагоги, детские врачи и другие специалисты осветят широкий круг вопросов, актуальных для родителей детей разных возрастов.

Дальневосточный федеральный университет, являющийся одним из организаторов форума, примет его гостей на своих площадках. В рамках форума состоятся бесплатные ознакомительные экскурсии по ДВФУ для подростков и мастер-классы по профориентации. В прошлом году подобный формат вызвал большой интерес у юных участников форума.

«В прошлом году мы провели родительский форум впервые — это был для нас принципиально новый опыт, своего рода эксперимент. Но уже в процессе форума, а также после его завершения мы получили массу отзывов о нужности и пользе подобных мероприятий и просьб сделать форум ежегодным. Владивосток — молодой, динамичный, продвинутый город, у нас просто огромное количество активных родителей, стремящихся осознанно подходить к воспитанию своих детей на каждом этапе их жизни. Они не упускают возможности напрямую пообщаться с экспертами — психологами, педагогами, врачами. Родительский форум — отличный шанс за один день получить максимум полезной информации, а также ответы на волнующие вас вопросы относительно воспитания детей. И что немаловажно — получить их от квалифицированных специалистов напрямую. Мы тщательно подходим к подбору контента, наши спикеры — ведущие специалисты в своих областях. А хэдлайнерами конференции выступают известные федеральные и международные эксперты», — рассказала исполнительный директор Дальневосточного консалтингового агентства «Успех», являющегося одним из организаторов форума, Диана Кровлина.

Также в рамках форума пройдёт выставка, где различные организации предлагающие товары и услуги в области здоровья, воспитания, развития детей презентуют для участников мероприятия свои возможности. В том числе представят свои программы и направления муниципальные учреждения дополнительного образования, чтобы участники форума смогли составить полное представление о том, какие школы, кружки, или секции, творческие студии функционируют во Владивостоке на бесплатной основе.

Подробнее узнать о программе II Дальневосточного родительского форума, а также зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте.

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